Hamilton laat Leclerc en Verstappen nipt achter zich in VT1 Mexico

De eerste oefensessie op het Autodromo Hermanos Rodriguez kende een rustig begin doordat de baan vochtig was van een eerdere regenbui. Het natte asfalt deed de meeste coureurs besluiten om hun installatieronde op intermediate-banden te rijden en daarna te wachten totdat de omstandigheden op het circuit waren verbeterd. Zodoende werd pas na bijna een half uur de eerste tijd neergezet. Antonio Giovinazzi trapte af met een 1.24.463, waarna achtereenvolgens Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de eerste stek in de tijdenlijst opeisten.

Max Verstappen was intussen ook op de baan en kwam in zijn eerste vliegende ronde tot een 1.19.035, waarmee hij linea recta naar P1 ging. Hamilton nam daarna over met een 1.19.004, waarop Charles Leclerc nog sneller wist te gaan met een 1.18.849. Verstappen leek hierna weer terug te keren naar de eerste stek na paars te zijn gegaan in de tweede sector, maar hij verremde zich fors voor de twaalfde bocht, waardoor hij zich niet verbeterde en achter Leclerc en Hamilton derde stond op het moment dat de eerste set banden moest worden ingeleverd.

De actie begon net weer een beetje op gang te komen toen Lance Stroll voor een code rood zorgde door bij het uitkomen van de bocht na het stadiongedeelte tegen de kunststof blokken te glijden. De Canadees hield zijn Racing Point aan de praat en keerde op eigen kracht terug naar de pits, maar de rode vlag bleef nog even uit omdat de baan moest worden schoongeveegd en de blokken weer op hun plek moesten worden gezet. Het incident gebeurde kort nadat Alexander Albon met zijn Red Bull een nieuwe snelste tijd had gereden met een 1.17.949 en Bottas zijn Mercedes met een 1.18.083 op P2 had gezet.

Met nog 21 minuten te gaan werd de actie in de Mexicaanse hoofdstad hervat, waarna een drukke slotfase volgde. Hamilton, die dit weekend zijn zesde wereldtitel kan veiligstellen, voerde het tempo verder op door rond te gaan in een 1.17.327. Verstappen kwam daar vervolgens redelijk dicht bij in de buurt door een 1.17.472 op de klokken te brengen, waarmee hij naar de tweede plek opschoof. De Nederlander zakte vervolgens weer een positie doordat Leclerc met een 1.17.446 nog een fractie rapper ging dan de Red Bull-rijder. In de laatste minuten van de training waren er geen snelle tijden meer, waardoor Hamilton de eerste sessie bovenaan afsloot. Leclerc en Verstappen waren dus tweede en derde op iets meer dan een tiende van een seconde. Albon was met zijn eerdere tijd uitstekend vierde, terwijl Bottas en Vettel als vijfde en zesde eindigden in de eerste training.

McLaren-coureur Carlos Sainz Jr. voerde het middenveld aan met de zevende tijd, Pierre Gasly en Daniil Kvyat zaten er namens Toro Rosso goed bij met de achtste en negende tijd. Giovinazzi completeerde de top-tien met zijn Alfa Romeo. Doordat de schade aan zijn auto meeviel, kon Stroll aan het einde van de training terugkeren op het circuit. Hij reed uiteindelijk de zestiende tijd, waarmee hij één plekje boven teamgenoot en thuisrijder Sergio Perez stond. Nicholas Latifi, die zijn vierde vrije training reed bij Williams, was de langzaamste man bij aanvang van het Mexicaanse raceweekend. De Canadees, die in actie kwam met de auto van Robert Kubica, was ruim vier seconden trager dan Hamilton.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico begint om 21.00 uur.

Uitslag eerste training Mexicaanse Grand Prix:

Een ronde over het Autodromo Hermanos Rodriguez: