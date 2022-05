Alfa Romeo heeft een sterke start van het Formule 1-seizoen 2022 achter de rug. Na de eerste reeks van vijf wedstrijden heeft het in Zwitserland gevestigde team 31 punten gescoord, waarmee het alweer tien punten meer heeft gescoord dan in 2020 en 2021 bij elkaar opgeteld. De vijfde plek in het kampioenschap voor constructeurs is grotendeels te danken aan Valtteri Bottas, die 30 van de 31 punten heeft gescoord en punten haalde in alle races waarin hij ook de finish bereikte. Kort na de eerste F1-wintertest zag het daar echter nog niet naar uit.

In Barcelona kampte Alfa Romeo namelijk met de nodige technische problemen, om nog maar te zwijgen over porpoising, dat het team totaal verraste. De recente resultaten tijdens de raceweekenden zorgen er echter voor dat Alfa met een veel beter gevoel toewerkt naar de Spaanse Grand Prix, vertelt Bottas. “We komen veel blijer naar Barcelona dan toen we het circuit verlieten na de wintertest, dat zeker”, zegt de afgelopen winter van Mercedes overgekomen coureur. “Dat bewijst hoe goed dit team heeft teruggeslagen na de problemen die we in februari tegenkwamen. Ik wil al dit geweldige werk belonen met een goed resultaat.”

Bottas presteert tot dusver zeer consistent voor Alfa Romeo en dat heeft hem de achtste plek in de tussenstand opgeleverd. Naast de coureurs van Ferrari, Red Bull en Mercedes moet hij alleen Lando Norris voor zich dulden. Met het oog op de Spaanse GP geeft dat vertrouwen, maar toch weet Bottas dat er weinig ruimte voor fouten is. “We gaan naar Barcelona in de wetenschap dat we opnieuw vooraan in de middenmoot kunnen meedoen. We zitten ieder weekend in een interessante strijd met onze directe rivalen en ik verwacht dat het hier niet anders gaat zijn. Het is cruciaal om een foutloos weekend af te werken, dat geldt hier meer dan ooit: Barcelona is een circuit dat voor alle teams geen enkel geheim heeft, dus er is geen magische oplossing te vinden om voor de rest te eindigen. Het draait dus om de uitvoering en het doen van ons huiswerk.”