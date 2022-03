Alfa Romeo: Porpoising heeft ons compleet verrast tijdens F1-test

De eerste week van de Formule 1-wintertests in Barcelona verliep verre van vlekkeloos voor Alfa Romeo. De renstal legde in drie dagen slechts 175 ronden af met de nieuwe C42, alleen Haas F1 reed minder met 160 ronden. Aanwinst Valtteri Bottas concludeerde dan ook dat het team nog wel wat werk te verzetten heeft in de tweede testweek in Bahrein, hoewel hij ook potentie zag in de bolide. Een van de grootste problemen van Alfa Romeo was porpoising, het hobbelen op de rechte stukken. De meeste F1-teams hadden last van dat fenomeen en voor de Zwitserse renstal was dat niet anders, hoewel er op de derde dag vooral mechanische problemen waren.

De meeste teams gaven reeds aan dat zij verrast werden door porpoising en dat geldt ook voor Alfa. Het team had in de windtunnel geen enkel signaal gekregen dat dit zou kunnen optreden en dus stond technisch directeur Jan Monchaux voor een nare verrassing. “Om eerlijk en volledig transparant te zijn, hebben we daar niet op gerekend. We hebben de afgelopen maanden gesproken over de fenomenen die we zouden kunnen tegenkomen, maar we werden er volledig door verrast omdat onze tools, de windtunnel en simulatietools, daar geen enkel signaal van gegeven hebben”, concludeert Monchaux. “Ik denk dat dit het geval was bij de meeste of alle teams.”

Het probleem met porpoising is relatief eenvoudig te verhelpen door het ontwerp van de vloer aan te passen, maar ook kan het probleem verminderd worden door de auto iets hoger op zijn poten te zetten. Teams zijn echter huiverig om de rijhoogte te veel omhoog te gooien, omdat dit weer ten koste gaat van de aerodynamica en de downforce die de vloer genereert. Volgens Monchaux is het echter onvermijdelijk dat de rijhoogte ietwat aangepast moet worden. “De vraag is hoeveel hoger. Is het drie tot vijf millimeter, of is het twintig? Ik hoop op vijf, want dan is er minder te veranderen aan de auto. Maar we zullen zien.”

Vasseur verwacht snelle oplossing porpoising

Daags na de driedaagse test werkte Alfa Romeo zaterdag een filmdag af in Barcelona, waar men ook bezig ging met een oplossing voor porpoising. Teambaas Frederic Vasseur heeft er vertrouwen in dat het probleem op relatief korte termijn verholpen kan worden. “Ik denk dat niemand over twee, drie races nog praat over het hobbelen. Dan is er een ander probleem of ander onderwerp om te bespreken, maar we moeten het wel oplossen. We zagen bij onszelf en andere teams dat iedereen in de eerste drie dagen veel progressie heeft geboekt, en alle teams komen volgende week terug met een andere configuratie om dat helemaal op te lossen.”