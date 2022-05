Vips mag eerste F1-training in Barcelona afwerken namens Red Bull

Verschillende teams kiezen er in Barcelona voor om een jonge coureur rijtijd te geven. Als onderdeel van het sportieve reglement moeten teams minimaal twee vrije trainingen per jaar aan een jong talent schenken, al is die term zeer relatief. In de praktijk gaat het namelijk om rijders met nog maar weinig F1-ervaring, waardoor Nyck de Vries ook aan bod komt. De Friese coureur mag bij Williams in de auto van Alexander Albon stappen.

Zoals verwacht staat dat team uit Grove bepaald niet alleen in het wisselen van coureurs in Barcelona. Doordat teams en coureurs de omloop in Catalonië buitengewoon goed kennen, is dit bij uitstek een plek om te rouleren en deels aan de verplichting te voldoen. Het kost de gedupeerde coureur slechts weinig voor de rest van het weekend - aangezien hij de omloop op zijn duimpje kent - en teams kunnen zich door een overvloed aan data ook iets meer freestylen permitteren.

Red Bull Racing doet dat door Jüri Vips zijn eerste vrije training te laten rijden. De Est komt dit jaar met Hitech uit in de Formule 2 en is al lange tijd onderdeel van de Red Bull-opleiding. Sinds 2020 vervult hij de rol van testcoureur, al leidde dat tot dusver nog niet tot een officiële eerste training. Vips heeft al wel meermaals achter het stuur van een F1-bolide mogen kruipen - onder meer de post-season tests voor Red Bull Racing en AlphaTauri - maar niet tijdens een officieel raceweekend. Vrijdag komt daar verandering in. Vips mag namelijk in de RB18 stappen voor de eerste sessie van het raceweekend. Red Bull Racing bevestigt dat Vips in de bolide van Sergio Perez stapt en dat Max Verstappen dus geen rijtijd hoeft te missen. De regerend wereldkampioen zal gewoon alle vrije trainingen afwerken.

Kubica stapt in bij Alfa Romeo

Alfa Romeo zet vrijdag Robert Kubica in tijdens de eerste vrije training voor de Spaanse Grand Prix. Hij rijdt in de wagen van Zhou Guanyu. Kubica heeft eerder dit seizoen ook al meters gemaakt met de F1-wagen van Alfa. Tijdens de pre-season test in Barcelona kreeg hij de eer om de testweken af te trappen. Enkele weken geleden werkt hij ook de Pirelli-bandentest in Imola af. Deze wissel valt logischerwijs niet onder de regel om jonge talenten een kans te moeten geven. Bij Kubica kent het een financiële achtergrond, aangezien hij met Orlen een belangrijke sponsor meebrengt.