Na een moeizame start van het voorseizoen in Barcelona was Alfa Romeo tijdens de tweede testweek in Bahrein een stuk productiever. Het team legde op zaterdag zelfs de meeste ronden van iedereen af: 150 stuks. Maar ook op het circuit van Sakhir werd de Zwitserse renstal meerdere keren geplaagd door technisch malheur. Zo veroorzaakte Valtteri Bottas tijdens het laatste uur van de test een code rood door op de baan stil te vallen.

"Ik verloor ineens snelheid", zegt Bottas over het probleem aan het einde van de laatste testdag. "Ik kon niet meer schakelen en kwam niet meer vooruit. Dus dat was geen fantastisch einde van de dag. Maar het positieve is dat we behoorlijk wat hebben kunnen rijden, wat we voornamelijk met veel brandstof in de tank hebben gedaan. Richting het einde van de laatste testdag deden we een paar kortere runs en die zagen er eigenlijk wel veelbelovend uit, qua hoe de auto zich gedroeg en hoe consistent ik kon rijden. Het was dus een leerzame laatste dag. We hebben alleen vrij veel problemen gehad tijdens deze en de vorige test. Die oplossen moeten onze eerste prioriteit zijn."

Gevraagd of hij er vertrouwen in heeft dat hij een sterke eerste race kan rijden voor Alfa Romeo: "Ik zal er meer vertrouwen in hebben nadat ik volgende week met het team heb gesproken en ze me hebben verteld dat alle problemen honderd procent onder controle zijn. Want op dit moment is mijn grootste zorg of we wel een volledige race-afstand kunnen afleggen, aangezien we allerlei verschillende problemen hadden tijdens deze test. We weten ze steeds te fixen, maar het is wel hopen dat er zich geen nieuwe problemen meer voordoen. Maar verder, als het om de performance gaat, dan zegt mijn gevoel dat dit team een duidelijke stap heeft gemaakt ten opzichte van vorig jaar. En dat is fijn om te zien. Het is natuurlijk nog maar testen, maar we lijken niet ver af te zitten van waar we horen te staan."

Al met al is Bottas klaar voor de start van zijn eerste seizoen bij Alfa Romeo: "Natuurlijk had ik graag meer ronden gereden, maar ik ben er klaar voor. Dit is niet mijn eerste rodeo, ik doe dit al langer dan vandaag. Ik weet zeker dat het goed gaat komen. We moeten er alleen voor zorgen dat we leren van onze fouten en problemen. Zoals ik eerder zei, heeft dat nu prioriteit."

De Alfa Romeo wordt geborgen na een probleem tijdens de laatste testdag. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images