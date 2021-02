MotoGP-kampioen Rossi wees fulltime Formule 1-zitje bij Sauber af

Rossi flirtte halverwege de jaren ‘00 met een overstap van de twee- naar de vierwielers. De Italiaanse piloot had al enkele privéritjes gemaakt toen hij in 2006 zijn officiële F1-debuut maakte. Dat gebeurde tijdens een test op het Ricardo Tormo Circuit in Valencia, in een Ferrari F2004.

De negenvoudig wereldkampioen MotoGP voerde daarop gesprekken met Ferrari, maar hij koos uiteindelijk voor de motorsport toen hij te horen kreeg dat hij niet bij de Scuderia zelf kon instappen. In een interview met Motorsport.com onthult Di Montezemolo dat de test van Rossi niet zo maar een publiciteitsstunt was. “Ferrari had dat helemaal niet nodig. Het was in eerste instantie uit beleefdheid dat we aan de wens van een groot kampioen wilden meewerken. Ik zag dat hij het erg goed deed. Hij miste continuïteit, maar hij had veel potentieel en een sterke wil.” Langzamerhand rijpte dan ook het idee om hem een zitje te geven bij klantenteam Sauber. “Op een gegeven moment dachten we dat hij een jaar bij Sauber zou kunnen rijden. Maar hij was slim, hij bleef liever nummer één bij de motoren dan vierde of vijfde bij de auto's.”

Rossi tekende uiteindelijk een nieuw contract bij Yamaha voor de seizoenen 2007 en 2008, maar daarmee was het nog niet gedaan met zijn F1-ambities. Sterker nog, in 2009 kwam het bijna alsnog tot een optreden voor Ferrari. In dat jaar raakte toenmalig Ferrari-piloot Felipe Massa zwaargewond bij een ongeluk op de Hungaroring. In de twee daarop volgende races (Valencia en Spa) werd de Braziliaan vervangen door Luca Badoer, maar de Scuderia overwoog om tijdens de Italiaanse Grand Prix Rossi in de F60 te zetten. Uiteindelijk werd echter gekozen voor Giancarlo Fisichella, die overkwam van Force India.

Rossi reed eind 2019 voor het laatst in een Formule 1-auto. Hij wisselde destijds – opnieuw in Valencia – met Lewis Hamilton van machine.

VIDEO: Onboard bij Valentino Rossi in de Mercedes W08