Analyse: Ferrari-malaise als waarschuwing voor motorleveranciers F1

De teloorgang van Ferrari werd eigenlijk in het Amerikaanse Austin ingezet na een technische richtlijn van de FIA. Die richtlijn nam een grijs gebied in de reglementen weg, waarna de meter van de brandstoftoevoer niet meer kon worden gesaboteerd. Sebastian Vettel en Charles Leclerc bleken een voorname troefkaart kwijt en zouden de pijn vooral in 2020 voelen, toen Ferrari niet langer de beste, maar juist de slechtste motor van het hele veld had.

Alhoewel dit het begin van veel ellende is gebleken, is Ferrari misschien nog meer geraakt door een andere regel - een coronaregel. Om de kosten te drukken is de motorische ontwikkeling grotendeels aan banden gelegd. Motorleveranciers mogen nog maar één upgrade per jaar uitvoeren en die moet al voorafgaand aan het seizoen klaar zijn. 'Performance upgrades' tijdens het seizoen zijn namelijk verboden, merken kunnen gaandeweg geen terrein meer goedmaken. Voor Ferrari betekende dit simpel gezegd een heel jaar op de blaren zitten.

Het Italiaanse merk wist naar eigen zeggen wel wat er moest gebeuren om de pijn te verzachten, maar mocht niets doen. "Als de motorische ontwikkeling niet was bevroren dan had daar in 2020 onze volledige focus op gelegen. Dan hadden we al ver voor dit seizoen een upgrade geïntroduceerd. Die upgrade was waarschijnlijk goed genoeg geweest om niet langer de zwakste motor te hebben", blikt Ferrari-teambaas Mattia Binotto terug. Maar de door hem genoemde upgrade zal door de genoemde regelgeving pas in Bahrein worden geïntroduceerd. Het moet Ferrari in ieder geval weer wat kleur op de wangen geven in 2021.

Slechts één kans per jaar, geen doorontwikkeling

De ervaring van Ferrari is bovenal een waarschuwing aan alle andere motorleveranciers. In 2021 zijn namelijk dezelfde regels van kracht: alleen voorafgaand aan deze nieuwe jaargang is één motorische upgrade toegestaan, tijdens het seizoen is de doorontwikkeling bevroren. De specificatie voor de seizoensopener in Bahrein is meteen de specificatie voor het hele seizoen. Het maakt dat de foutmarge uiterst klein is: een mispeer in de winter en je bent het hele jaar de sigaar, net als Ferrari. "Er is veel minder ruimte voor fouten", weet ook James Allison van Mercedes. "In voorgaande jaren had je drie kansen om met een upgrade voor de motor te komen. Met iedere krachtbron kon je weer iets nieuws proberen in de hoop meer vermogen te vinden. Maar in 2021 heb je slechts één kans. Je moet zoveel mogelijk upgrades in die ene mogelijkheid stoppen, maar dat mag niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid. Dit verhoogt de druk op onze motorische afdeling enorm."

Waar dat laatste bij Mercedes nog behoorlijk meevalt door de voorsprong van 2020, gelden de woorden van Allison wel voor alle achtervolgers. Als zij het gat willen dichten, moet dat in één keer gebeuren en wel meteen. Zo is het in deze maanden een kwestie van alles of niets voor Red Bull-partner Honda. Dat brengt ons trouwens ook bij een tweede aspect: de wens van Red Bull om de motorische doorontwikkeling te bevriezen. Als dat feest doorgaat, kan deze upgrade al meteen de laatste zijn onder het huidige reglement. Dat wil zeggen: de laatste kans tot 2025 of zelfs 2026, als het nieuwe motorreglement van kracht is, om de motor door te ontwikkelen.

Extra druk op de ketel door wens van Red Bull

Zo'n constructie is voor Red Bull een harde voorwaarde om in eigen beheer door te gaan met de Honda-motoren, waarvoor al een eerste deal met het Japanse merk is gesloten. Groen licht vanuit de overige motorleveranciers en FIA laat nog op zich wachten. Dat komt doordat er fel gediscussieerd wordt over een vangnet (lees: verkapte balance of performance) en doordat Renault voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2022 een nieuwe motor wil introduceren. Het Franse merk wil de planning niet rigoureus overhoop halen voor Red Bull, waardoor er linksom of rechtsom een compromis moet worden gevonden. Dat kan betekenen dat er voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2022, net als dit jaar, nog wel één upgrade mogelijk is. In dat geval zijn er vanaf vandaag dus twee motorische upgrades toegestaan tot 2025 (deze winter en volgende winter), maar in het voor Renault slechtste geval blijft dit aantal beperkt tot één.

Hoe dan ook: iedere zet die nu wordt gedaan, is in beide scenario's cruciaal. Net zoals iedere misstap jarenlang pijn kan doen. Het maakt onder meer dat Honda deze winter moet leveren om de titelambities van Max Verstappen mogelijk te maken. Met een tegenvallende motor in 2021, loopt de Nederlander mogelijk jarenlang achter de muziek aan en dat is net niet wat de familie Verstappen wil. "De signalen vanuit Honda zijn wel positief, maar goed: de anderen staan natuurlijk ook niet stil", laat Verstappen daarnaar gevraagd aan Motorsport.com weten. "De andere merken werken ook keihard door, maar hopelijk kunnen we het gat wel iets dichten." Dat laatste valt natuurlijk te bezien, maar één ding is wel alvast duidelijk: richting het nieuwe seizoen staat de druk bij alle motorleveranciers vol op de ketel. Wellicht nog het meest bij Ferrari, waar men door schade en schande wijs is geworden en nu weet hoe hoog de prijs van een zeperd kan zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee zullen we maar zeggen.

