‘Renault kijkt naar samenwerking met Williams, ziet drie obstakels’

Voor het eerst sinds de introductie van de V6-turbomotoren heeft Renault geen enkel klantenteam waaraan het motoren verstrekt. De afgelopen twee seizoenen maakte McLaren nog gebruik van de Franse krachtbronnen, maar voor 2021 is de in Woking gevestigde renstal overgestapt naar Mercedes-power. Bovendien zag Renault hierdoor op politiek vlak haar laatste partner wegvallen. Vaak kunnen de motorleveranciers rekenen op de steun van hun klantenteams, maar in het geval van Renault zijn er geen klantenteams om op terug te vallen. Daarnaast is het financieel gezien ook niet ideaal dat alleen het Alpine-fabrieksteam de motoren gebruikt.

Renault gaf al aan het in de toekomst gewoon motoren wil leveren aan andere teams, maar het liefst wil men in dat geval een uitgebreidere samenwerking aangaan dan alleen een motordeal. Zo heeft Renault met Oscar Piastri, Christian Lundgaard en Guanyu Zhou drie talenten in de Formule 2 rondlopen, maar er zijn geen plekken vrij in het fabrieksteam. Een samenwerking met een ander team zou in dat geval goed van pas kunnen komen om bijvoorbeeld een van die jonge talenten te kunnen laten debuteren in de Formule 1. Geruchten koppelden Renault eerder deze winter al aan Alfa Romeo Sauber, maar inmiddels is zo goed als zeker dat het Zwitserse team de al lopende samenwerking met Ferrari gaat verlengen.

Mocht Renault echt graag samen willen werken met een andere renstal, dan lijkt Williams de enige serieuze optie voor de fabrikant. Het Britse team is het enige team dat een wissel van motorleverancier kan overwegen. In de paddock is er een groep die gelooft dat het eerste contact tussen beide partijen al gelegd is, maar een overstap van Williams op Renault-power lijkt geen Abc'tje te worden. Er zouden drie obstakels te overwinnen zijn, te beginnen met tijd. De teams zijn inmiddels begonnen met het ontwerpen van de 2022-auto’s en het is van belang dat de afmetingen van de krachtbron bekend zijn bij de teams. Het ligt dus niet voor de hand dat Williams al in 2022 overstapt naar Renault-motoren.

Het tweede punt is de intensivering van de samenwerking tussen Mercedes en Williams. De afgelopen jaren nam Williams alleen motoren af bij de Duitse fabrikant, maar recent werd duidelijk dat men vanaf 2022 ook versnellingsbakken en andere componenten gaat afnemen. Dat doet de renstal om de kosten te drukken. Het leveren van versnellingsbakken en andere onderdelen heeft Renault in het verleden overigens niet gedaan en dat vormt dus een derde obstakel voor de Franse autofabrikant, die in het verleden alleen motoren leverde aan klantenteams. Geen eenvoudige situatie voor Renault dat wel graag snel een oplossing wil vinden. Hoewel het onderwerp relatief hoog op de agenda van CEO Luca de Meo zal staan, is het onduidelijk of er in 2022 al een nieuwe samenwerking tot stand komt.