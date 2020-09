Renault wil leveren aan ‘partners’: “Klantenteam levert niets op”

Vanaf volgend jaar levert Renault alleen motoren aan het eigen fabrieksteam, dat omgedoopt wordt tot Alpine. Het huidige klantenteam McLaren heeft besloten om in 2021 te wisselen naar krachtbronnen van Mercedes. Renault F1-baas Cyril Abiteboul is blij dat Renault zich voorlopig alleen op zichzelf kan focussen, maar hij zegt wel dat hij het zou verwelkomen als er in de toekomst een kans komt om op een goede manier de handen ineen te slaan met een klantenteam. “Het moet meer een partnerteam dan een klantenteam worden”, zei Abiteboul.

“Een klantenteam levert je niets op. Een partner heeft misschien wat waarde, waarbij de waarde vooral is dat ze je kunnen helpen een sportief of zakelijk doel te bereiken. We weten dat de financiële transactie hoe dan ook gereguleerd is, dus het is vooral vanuit sportief en technisch oogpunt dat we zouden kijken naar de kans.”

Een van de teams die mogelijk beschikbaar komt om motoren aan te leveren is Red Bull Racing, omdat Honda nog geen besluit heeft genomen over haar F1-toekomst. De Japanse fabrikant heeft zich slechts tot 2021 gecommitteerd aan het Red Bull-project. Maar Abiteboul noemt het vooruitzicht van een hereniging met Red Bull onwaarschijnlijk, nadat Renault en Red Bull in het recente verleden een moeilijke relatie hadden. “Red Bull is bij Honda een fabrieksteam”, zei Abiteboul. “Het eerste wat Honda moet beslissen is hun eigen toewijding, voor hun eigen strategie in de sport. We hebben met Red Bull samengewerkt, en het werkte niet.”

Vorig weekend suggereerde Abiteboul dat Red Bull ‘iets miste’ doordat het geen fabrieksteam is, iets waarvoor het bij Renault in het verleden wel de kans had. “Ik kreeg de vraag waarom Red Bull de huidige moeilijkheden heeft, en naar mijn mening is een van de redenen dat ze de mogelijkheid voor veel meer integratie al min of meer geweigerd hebben”, zei hij. “We hebben tussen Viry en Enstone progressie geboekt. We zijn voor de lange termijn verbonden aan de sport en nu we dat hebben veiliggesteld, kunnen we denken aan wat we willen doen qua klantenteams of samenwerkingen. Als er een kans is op een sterke samenwerking, dan doen we het. Ik betwijfel of dat met Red Bull kan zijn.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble