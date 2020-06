Tech: De upgrades waar Red Bull tijdens de filmdag mee reed

Terwijl Mercedes en Ferrari ervoor kozen om een dag met een twee jaar oude auto op het circuit door te brengen en op die manier vast bekend te raken met het ‘nieuwe normaal’ in de Formule 1, offerde Red Bull de laatste van twee beschikbare filmdagen met de huidige RB16 op.

Red Bull had eigenlijk ook geen andere keuze als het voor de seizoensstart in Oostenrijk nog even op het circuit wilde oefenen, aangezien het team vorig jaar van motorleverancier is gewisseld en een Honda-motor niet zomaar in een auto te lepelen valt die gebouwd is voor een Renault-krachtbron. Zodoende konden Mercedes en Ferrari een onbeperkt aantal kilometers rijden en was Red Bull gehouden aan een maximum van 100 kilometer. Maar Red Bull had dan weer een ander voordeel: het kon alvast een paar nieuwe onderdelen monteren en uitproberen.

De meest in het oog springende update behelst de vloer van de RB16, waarop nieuwe vinnen zijn gemonteerd. Geheel nieuw zijn deze overigens niet. Onderstaande afbeelding laat zien dat Ferrari in 2017 ook al met dergelijke vinnen op de vloer reed. Maar het lijkt erop dat Red Bull nu ook aan het kijken is of het meer voordeel kan halen uit de sleuven in de vloer en de luchtstroom over de achterbanden nog verder kan verbeteren.

Daarnaast lijkt Red Bull te hebben gewerkt aan de vinnen die gemonteerd zijn aan de voorzijde van de vloerplaat van de bargeboard om zo de luchtstroom nog verder te tweaken. Verder lijkt er een reeks sleuven te zijn aangebracht op de voorste randen van de vleugeltjes boven de sidepod, die mogelijk duiden op nog meer veranderingen aan de vloer.

Het team heeft tijdens de filmdag ook de buigzaamheid en beweging van de voorvleugel in de gaten gehouden middels een camera die bevestigd was op de neus. Voor de teams is het belangrijk om te weten hoever ze kunnen gaan met de flexibiliteit van de vleugel vanwege de aerodynamische voordelen die dit met zich meebrengt, maar de vleugel moet wel stijf genoeg zijn om voor de tests van de FIA te kunnen slagen.

In hoeverre Red Bull reed met de updates zoals die ook in Oostenrijk op de auto te zien zijn, is natuurlijk niet bekend. Maar dat er tijdens de filmdag nieuwe onderdelen te zien waren, wijst er in elk geval wel op dat het team niet stil heeft gezeten tijdens de coronaperiode. Dat laatste sluit ook aan bij opmerkingen van Helmut Marko: "We hebben allereerst de upgrade op onze auto gezet die voor de vijfde race van dit seizoen stond gepland, de race in Barcelona. Daarnaast nemen we nog een tweede update mee, die oorspronkelijk al voor deze race in Spielberg stond gepland. We beginnen daardoor eigenlijk op de derde trede, terwijl we niet eens weten hoe de eerste twee updates in de praktijk zouden werken." Naast deze honderd kilometer op Silverstone moet Red Bull het doen met data uit computersimulaties en windtunneltests.

Met medewerking van Matt Somerfield