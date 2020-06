Red Bull klaar voor F1-seizoen na filmdag zonder Verstappen

Waar Mercedes eerder al een testdag op het circuit van Silverstone afwerkte, volgde Red Bull Racing donderdag dat voorbeeld. Desondanks waren er twee verschillen tussen beide equipes. Allereerst koos het Zuid-Duitse merk ervoor om een 2018-bolide te gebruiken, zodat men een ongelimiteerd aantal kilometers mocht afleggen. Red Bull koos daarentegen voor de 2020-creatie en werd zo geconfronteerd met een beperking van maximaal honderd afgelegde kilometers.

Het tweede verschil schuilt in het al dan niet aanwezig zijn van beide coureurs. Namens Mercedes kropen beide rijders op 9 juni achter het stuur, bij Red Bull schitterde Verstappen door afwezigheid. Dit komt doordat Valtteri Bottas en Lewis Hamilton nog net vóór de strenge quarantainemaatregelen voet op Britse bodem hebben gezet en zo ontsnapten aan de veertiendaagse isolatie. Vanaf 8 juni gelden die quarantaineregels wel en wordt er geen uitzondering voor topsporters gemaakt. Hierdoor bleek het een stuk lastiger om Verstappen last-minute in te vliegen vanuit Monaco. Daarnaast zou dat ook niet echt lonend zijn voor 'slechts' honderd kilometer verdeeld over twee coureurs.

Dit alles betekende dat Albon het rijk voor zich alleen had op het historische circuit van Silverstone. "Het voelde goed om weer in de auto te zitten. Even het stof van ons afschudden en weer in het ritme komen. Ik heb drie maanden niet in een F1-auto gezeten, maar na vijf of zes rondjes had ik het goede gevoel alweer te pakken. Het was vooral fijn om te kunnen zien hoe ik er qua fitness voor stond, op dat vlak ben ik zeker tevreden", zegt Albon in een eerste terugblik. "Daarnaast was het goed om alle protocollen voor het coronavirus eens te doorlopen, ook dat is vlekkeloos verlopen. Ik moet zelfs zeggen dat er niet al te veel is veranderd, zeker niet voor de coureurs. We waren er toch wel aan gewend om een helm op te hebben en hebben er in de auto sowieso geen last van. Al met al was het voor mij een goede kans om de draad weer op te pakken en de juiste mindset voor het racen te krijgen."

Teambaas Christian Horner is eveneens tevreden met het verloop van de test. Hij spreekt in meerdere opzichten van een vruchtbare dag: de COVID-19-richtlijnen zitten bij iedereen in het systeem en Albon heeft het goede gevoel te pakken voor Oostenrijk. "We hebben de protocollen in de pitbox en tijdens pitstops geoefend met onze mannen, zeer belangrijk voor het team. Al die maatregelen voelen nu nog wat vreemd aan, maar zijn wel van cruciaal belang. Tegen de tijd dat we in Oostenrijk zijn zal dit als het nieuwe normaal voelen en weet iedereen wat er van hem of haar wordt verwacht", duidt Horner het eerste aspect. "Daarnaast is deze dag goed geweest voor Alex. Hij is natuurlijk nog altijd relatief onervaren in de Formule 1, dus het is goed om zo'n testdag met honderd kilometer mee te pikken. Daar gaat hij in Oostenrijk zeker profijt van hebben."

VIDEO: Coronaprotocollen in F1, zo ziet het nieuwe normaal eruit