F1 neemt officieel afstand van racisme-uitspraak Ecclestone

Ecclestone deed zijn uitspraak in gesprek met CNN. De inmiddels 89-jarige Brit bedoelde zijn verhaal in essentie positief en sprak onder meer zijn steun uit voor Lewis Hamilton, die zich als boegbeeld opwerpt in het racismedebat en pleit voor meer diversiteit. Mede daardoor kwam de Formule 1 recent ook met een nieuw initiatief: #WeRaceAsOne. Het plan bestaat uit symbolische acties in Oostenrijk en uit een stichting om de diversiteit in de autosport te vergroten.

Juist in dit klimaat liggen ongelukkige of ronduit verkeerde uitspraken over de kwestie gevoelig. Daardoor is de huidige misstap - dat "zwarte mensen vaak racistischer zijn dan witte mensen" - van Ecclestone ook meteen onder een vergrootglas komen te liggen. Zelfs zozeer dat de huidige Formule 1-eigenaren zich genoodzaakt voelen om met een officieel statement te reageren.

Geen plaats voor dergelijke uitspraken in de samenleving



"In een tijd waarin eenheid nodig is om af te rekenen met racisme en ongelijkheid zijn wij het volledig oneens met de opmerkingen van Bernie Ecclestone. Die uitspraken hebben geen plaats in de Formule 1 of in de huidige samenleving", zo valt in het persbericht te lezen. De Formule 1 neemt met deze woorden nadrukkelijk afstand van zowel de voormalige preses als ook van zijn uitlatingen. "De heer Ecclestone heeft geen enkele rol meer gespeeld in de Formule 1 sinds hij onze organisatie in 2017 verliet. Verder is zijn titel als erevoorzitter per januari 2020 ook verlopen."