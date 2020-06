Ecclestone baart opzien met controversiële uitspraak in racismedebat

Sinds de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaanse man die door politiegeweld om het leven kwam, is racisme internationaal een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Ook in de Formule 1 is het een onderwerp waar veel aandacht aan besteed is. In de voorgaande jaren gebeurde dat niet en bij CNN vraagt Ecclestone zich af waarom dat eigenlijk niet zo was. "Ik denk niet dat het hiervoor iemand dwars zat. Ik denk dat het een belangrijk probleem is, maar het is er al zo lang en niemand heeft er iets aan gedaan. Waarom deed niemand er twee of drie jaar geleden iets aan? Ze waren te druk met races proberen te winnen, sponsoren proberen te zoeken of iets dergelijks."

Die aandacht binnen F1 kwam pas na een oproep van Lewis Hamilton. De zesvoudig wereldkampioen is de enige zwarte F1-coureur en liet de afgelopen weken van zich horen. Zo liep hij mee met demonstraties en zette hij de Hamilton Commission op om de diversiteit in de autosport te vergroten. Ecclestone sprak lovende woorden over de manier waarop Hamilton zich in de laatste weken heeft gemanifesteerd als voorvechter van gelijkheid. “Lewis is een beetje bijzonder. Ten eerste is hij zeer, zeer, zeer getalenteerd als coureur en nu blijkt hij ook extreem getalenteerd als hij ergens voor opstaat en speeches maakt. Deze nieuwe campagne die hij doet voor zwarte mensen is schitterend. Hij doet het geweldig en het zijn mensen zoals hij – die makkelijk te herkennen zijn – naar wie de mensen luisteren.”

Een wending: Ecclestone baart opzien

Toch valt het volgens Ecclestone nog te bezien of de Hamilton Commission daadwerkelijk een impact gaat hebben op de Formule 1. Daarvoor wijst hij naar de houding van het gros van de mensen. “Ik denk niet dat het iets goeds of slechts gaat betekenen voor F1. Het zorgt er alleen voor dat mensen gaan nadenken over wat belangrijk is. Dat is, denk ik, voor iedereen hetzelfde. Mensen zouden moeten nadenken en denken: ‘Nou, wat maakt het ook uit. Iemand is niet hetzelfde als witte mensen en zwarte mensen zouden hetzelfde moeten denken over witte mensen.’ Maar in veel gevallen zijn zwarte mensen racistischer dan dat witte mensen zijn.”

Dat laatste is vanzelfsprekend een controversiële uitspraak en gooit extra olie op het vuur in de toch al verhitte discussie. Zo werden er in navolging van de Black Lives Matter-beweging recent in meerdere landen standbeelden neergehaald en beklad, van mensen die in het verleden betrokken waren bij racistische praktijken als de slavernij. Hamilton sprak zijn steun voor deze acties uit, maar Ecclestone heeft ook op dat vlak een andere visie. Hij ziet een grote rol weggelegd voor het onderwijs om racisme in de toekomst uit te bannen en de standbeelden kunnen daar juist bij helpen. “Ik denk dat ze hierover moeten leren op school, zodat ze opgroeien en niet hoeven te denken aan deze dingen. Ik denk dat het heel dom is dat ze al deze standbeelden neerhalen, die hadden ze moeten laten staan. Neem de schoolkinderen er mee naartoe, vertel waarom ze daar staan, wat deze mensen deden en hoe fout het was wat ze deden.”