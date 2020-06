Hakkinen verwacht spektakel: "Verstappen zal veel risico's nemen"

Dat stelt tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen in een interview op de website van de Laureus Sport Foundation. De Fin kan niet wachten tot het seizoen volgende week in Oostenrijk van start gaat. “Dit gaat een heel, heel goed seizoen worden. En de kerel die dit jaar kampioen wordt zal heel veel respect krijgen.”

In alle voorbeschouwingen aan het begin van dit jaar werd de vraag gesteld of Lewis Hamilton het record van zeven titels van Michael Schumacher zou kunnen evenaren en of Max Verstappen hem daarvan zou kunnen weerhouden. Die vragen zijn blijven staan, denkt Hakkinen, maar hebben een andere lading gekregen. “Ze hopen dit jaar vijftien Grands Prix te kunnen organiseren, dus dat gaat spannend worden. Als er maar vijftien races zijn, dan moet de coureur die wereldkampioen wordt heel veel talent en concentratievermogen hebben, fysiek fit zijn en zich aan allerlei situaties kunnen aanpassen.”

Een van de coureurs die die kenmerken vertegenwoordigt is Verstappen, vervolgt Hakkinen. “Ik denk dat Max Verstappen er direct met de Red Bull vol voor zal gaan. Max valt altijd aan, hij zal veel risico’s nemen. De vraag is of de andere coureurs die allemaal zo’n lange pauze hebben gehad, klaar zijn om op Max te reageren.”

Hakkinen verwacht niet dat Sebastian Vettel en Charles Leclerc zich namens Ferrari in de strijd om de titel kunnen mengen. “Mercedes en Red Bull presteerden het beste tijdens de testdagen. Die teams zullen er staan, maar of Ferrari ook sterk is? Zitten zij op hetzelfde niveau als Red Bull en Mercedes? Ik denk het niet.”

Hoe dan ook, het gaat een spectaculair seizoen worden met een hoop onzekerheden, denkt Hakkinen. “Voor de coureurs geldt, hoe pak ik de race aan en hoe herstel ik daarna zo snel mogelijk. Hoe analyseer ik alles en verbeter ik mezelf en het team voor de volgende race. Ik verwacht dat er meer fouten gemaakt zullen worden, niet alleen door de coureurs, maar ook door de teams.”

“De mecaniciens hebben lang niet geoefend met het wisselen van de banden. Ze hebben nu wat kunnen oefenen in de fabriek, maar dat is wat anders dan op het circuit. En de coureurs hebben maar weinig kans gehad om in een Formule 1-auto te rijden. Niets is vergelijkbaar met de kracht van een F1-wagen die uit een bocht accelereert met krachten die het lichaam vijf, zes keer zwaarder maken. Het zal wel even duren voordat ze daar weer aan gewend zijn. Er zullen dus fouten worden gemaakt”, besluit Hakkinen.