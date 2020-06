Alfa niet bezig met transfers: "Focus ligt op dit seizoen"

Ondanks dat er dit seizoen door de coronacrisis nog geen enkele Grand Prix is verreden, draait de rijderscarrousel alweer op volle toeren. Sebastian Vettel kondigde aan dat hij Ferrari aan het einde van het seizoen na zes jaar verlaat. Zijn plaats bij de Italiaanse renstal wordt ingenomen door Carlos Sainz, die op zijn beurt bij McLaren wordt opgevolgd door Daniel Ricciardo. De Australiër komt over van Renault.

Verplaatsingen genoeg dus, maar bij Alfa Romeo – het voormalige Sauber – doen ze niet mee aan alle wilde speculaties, zegt Vasseur in gesprek met Auto, Motor und Sport. "Wij zitten in een andere situatie. We nemen onze beslissingen altijd tussen oktober en november en daar gaan we niets aan veranderen.”

Vasseur richt zich met zijn team op het huidige seizoen, dat volgende week in Oostenrijk van start gaat. “We moeten dit jaar prestaties leveren, dat is ook belangrijk voor het volgende seizoen vanwege het prijzengeld. Ons rijdersduo is prima, ik vertrouw ze. Antonio [Giovinazzi] verbetert zich, hij heeft in 2019 een goede tweede seizoenshelft gehad. Ook in 2021 zullen we ongetwijfeld weer een goed duo hebben, maar daarover spreken we later.”

Alfa Romeo is één van de weinige teams die zonder recente testkilometers afreist naar buurland Oostenrijk, maar neemt wel nieuwe onderdelen mee naar Spielberg, vervolgt Vasseur. “We hadden voor de derde en vijfde race updates gepland. Die zullen we in Oostenrijk op de auto zien.”

Het doel is om het beter te doen dan vorig seizoen, toen het team achtste werd. “Het middenveld zal dicht bij elkaar zitten. We hebben geen idee hoeveel Grands Prix we zullen krijgen, dus we moeten elke gelegenheid aangrijpen. Als zich een gouden mogelijkheid voordoet, zoals bijvoorbeeld vorig jaar in Duitsland of Brazilië, moeten we er zijn en toeslaan. Iedere keer weer.”