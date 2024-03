Ecclestone: Formule E zit qua techniek op niveau van Formule 1

Afgelopen weekend was de Formule E in Brazilië voor de E-Prix van São Paulo, ronde vier van het kampioenschap. De race werd gewonnen door McLaren-coureur Sam Bird, die met een strakke inhaalactie in de voorlaatste bocht voorbijging aan Mitch Evans en zo McLaren haar eerste zege in de Formule E bezorgde. Voor de start van de race in de miljoenenstad vond er op de grid een interview plaats met de oprichter van de Formule E, Alejandro Agag, en Bernie Ecclestone. De voormalig Formule 1-baas ging in op een uitnodiging van Agag, die blij was om de 93-jarige Brit te zien.

"Bernie heeft altijd de deuren van de autosport voor me geopend, hij was de persoon die me in de autosport bracht", zei Agag. "Toen ik met de elektrische klasse begon, keek hij me aan en zei hij: 'Wees daar voorzichtig mee'. Maar hij heeft me altijd gesteund en nu is hij hier. Hij beloofde me dat hij op een dag naar een race zou komen en hier is hij bij een Formule E-race."

De Formule E begon in 2014 en is nu bezig aan het tiende seizoen. Sinds het seizoen 2020/2021 geniet de elektrische raceklasse een wereldkampioenschapsstatus van de FIA, waardoor Nyck de Vries zich de eerste wereldkampioen van de Formule E mocht noemen. Dat de Formule E nu nog steeds actief is en zelfs enkele van de grootste merken aan zich heeft weten te binden, verbaast Ecclestone wel. "Nou, ik dacht dat het geen lang leven beschoren zou zijn", geeft hij toe. "Ik dacht dat de eerste race de laatste race zou zijn. Dus ik ben blij om te zien dat het technisch erg goed is geworden."

Ecclestone, die samen met de FIA en Formula One Management voor de rechtbank wordt gesleept door Felipe Massa, ziet op sportief vlak een verschil tussen de Formule 1 en Formule E. "Wat op dit moment het probleem van de Formule 1 is, is dat één persoon elke race wint", doelt hij op Max Verstappen, die in Australië zijn recordreeks van tien zeges op rij kan evenaren, "Dat is niet goed, dus ik hoop dat dat niet gebeurt met de Formule E." In de eerste vier races van het seizoen telt de Formule E vier verschillende winnaars: Pascal Wehrlein, Jake Dennis, Nick Cassidy en Sam Bird. Ook die verscheidenheid kan Ecclestone wel waarderen. "Je ziet dat verschillende landen vertegenwoordigd zijn en races winnen", merkt hij op. Ecclestone sluit af: "De Formule E zit qua techniek op het niveau van de Formule 1."