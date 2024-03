Het is het hele Formule E-seizoen al een discussiepunt: hoe om te gaan met de E Prix' in Berlijn. De races op Tempelhof zijn in hetzelfde weekend gepland als de 6 uur van Spa en dat levert voor enkele coureurs, waaronder Nyck de Vries en Robin Frijns, een dubbele afspraak op. De optie dat deze rijders na de race in België nog aan de tweede E Prix in Berlijn zouden deelnemen lag op tafel, maar dat voorstel is afgeschoten, zo heeft Motorsport.com vernomen.

Alle elf Formule E-teambazen werden in Sao Paulo opgetrommeld en moesten een elektronische stem over het voorstel uitbrengen. Vooraf was duidelijk dat alle teambazen voor moesten stemmen, maar volgens informatie van deze site heeft minstens een teambaas tegen gestemd. Het zou betekenen dat in race 1 de ene coureur zou rijden, waarna de vaste rijders de tweede race voor hun rekening zouden nemen. Het is niet geheel opvallend dat het voorstel in de stemronde zou stranden, want in zeven van de elf teams rijdt geen coureur die last heeft van het dubbele programma.

De coureurs waar het over gaat zijn Edoardo Mortara, Sébastien Buemi, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne, Nico Müller en dus de Nederlanders De Vries en Frijns. Naar verwachting kiest ongeveer de helft om naar Berlijn af te reizen, waarbij de andere helft voor de WEC-race in de Belgische Ardennen kiest. Onder andere De Vries en Frijns zouden kiezen om de races in Duitsland over te slaan om voor Toyota en BMW te racen. Ook Buemi en Müller zouden de voorkeur geven om aan de 6 uur van Spa mee te doen.

Het is nog niet bekend welke reservecoureurs de plekken van de vier niet aanwezige rijders gaan overnemen. Ook is nog niet duidelijk wie in de 6 uur van Spa de lege plekken vullen.