Lola keert terug in autosport: samen met Yamaha in Formule E

Na een afwezigheid van dertien jaar keert Lola in 2025 weer terug op het circuit. Samen met motorenfabrikant Yamaha neemt het Britse automerk vanaf volgend Formule E-seizoen deel aan de volledig elektrische raceklasse. Motorsportdirecteur van Lola Mark Preston is blij aan te mogen kondigen dat zijn merk weer aan races gaat deelnemen. "Dit is voor ons een enorme kans om Lola weer terug op het circuit te krijgen. Het biedt ons ook een fantastisch platform voor onze technische ontwikkeling", vertelt Preston. "Lola heeft al veel succes gehad in de autosport, met goede chassis' en aerodynamische designs. Dit project geeft ons de kans om op een uniek platform - waar de focus op software ligt - een basis te creëren voor de plannen die we als Lola hebben voor de toekomst in de motorsport."

Sinds 2021 is het bedrijf Arosa Capital Management eigenaar van Lola en het merk wil graag weer een grote speler in de racesport worden. Eigenaar Till Bechtolsheimer maakte bij de overname bekend dat het zijn doel was om binnen twee jaar weer aan een raceklasse mee te doen, een jaar na zijn eigen deadline wordt het doel bereikt. "We zijn ongelooflijk enthousiast over de samenwerking met Yamaha in het Formule E-kampioenschap. Om geselecteerd te worden door een van de meest innovatieve motorenbouwers ter wereld om samen te werken aan dit project, laat zien wat we bij Lola hebben opgebouwd", verklaart de Amerikaanse zakenman.

Yamaha-directeur Heiji Maruyama ziet voordelen voor beide partijen aan deze samenwerking. "Als technische partner hopen we geavanceerde energiebeheertechnologieën te verwerven via het hoogste niveau van elektrisch racen", vertelt de Japanner. "We delen ook Lola's filosofie voor duurzame autosport. We zijn erg blij en vereerd om deze samenwerking met hen aan te gaan."

Geschiedenis Lola en Yamaha

Lola heeft een lange geschiedenis in de autosport. Tussen 1962 en 1997 reed het merk 151 racen in de Formule 1, zonder een race te winnen. Wel stond er drie keer een auto van het Britse merk op het podium. Tot aan 2012 produceerde het merk sportscars voor het Amerikaanse kampioenschap. Ook boekte het in de jaren 80 en 90 successen in de IndyCar en zijn voorloper CART.

Yamaha staat vooral bekend als een succesvolle fabrikant in de motorsport, maar heeft tussen 1989 en 1997 ook Formule 1-krachtbronnen geleverd. Dat was zonder raceoverwinningen, mede dankzij de onbetrouwbaarheid van de motoren. Na het mislukte avontuur besloot de Japanse fabrikant de autosport de rug toe te keren, om dus nu in 2025 terug te keren.