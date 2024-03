Günther wint eerste editie E-Prix van Tokio, Frijns in de punten

De Formule E reisde dit weekend voor het eerst af naar Japan, waar hoofdstad Tokio als gastheer optrad. Na twee vrije trainingen waren de coureurs eerst toe aan de kwalificatie, die voor de Nederlanders niet opzienbarend goed verliep. Zowel Nyck de Vries als Robin Frijns bleef steken in groepsfase B, waarin ze respectievelijk de vijfde en zesde tijd noteerden. Daardoor mocht De Vries vanaf P12 beginnen, terwijl Frijns een rijtje voor hem op P10 stond. De finale ging uiteindelijk tussen Oliver Rowland en Maximilian Günther, waarin eerstgenoemde Nissan-coureur pole-position voor zich opeiste.

Vanaf de beste startpositie nam Rowland meteen ook de leiding in de race, al moest wel hij verdedigen ten opzichte van de vanaf P3 gestarte Edoardo Mortara. In de eerste fase van de race bleef deze volgorde gehandhaafd. In de tiende ronde deed Günther een poging om de tweede positie te heroveren, waardoor Rowland wat wegliep en zijn eerste attack mode kon pakken zonder de leiding te verliezen. Mortara deed hetzelfde, maar viel hierdoor wel terug tot achter Günther. Rowland zou in de dertiende van 35 ronden zijn tweede attack mode pakken, waarbij hij de leiding wel afstond aan Günther. De Duitser van Maserati moest op dat moment echter nog twee keer het extra vermogen aanspreken.

Günther profiteert van liften Rowland

De eerste keer deed Günther dat in de veertiende ronde, waardoor hij terugviel naar de derde stek. Twee ronden later passeerde hij Mortara op weg naar bocht 16. Hij zette daarna de achtervolging in op Rowland, die hij bleef schaduwen totdat de Britse Nissan-coureur even liftte om energie te sparen. Günther greep dat moment om de leiding te pakken, die hij vervolgens niet meer zou afstaan. Zo boekte de coureur uit Oberstdorf in Japan zijn eerste Formule E-zege van het seizoen en zijn vierde in totaal. Op een kleine seconde volgde Rowland als nummer twee. Regerend kampioen Jake Dennis knokte zich in de slotfase nog knap naar de derde positie.

De beslissende actie voor de laatste podiumplek ging ten koste van Antonio Felix da Costa, die een mislukte inhaalpoging op Rowland moest bekopen met de vierde plek aan de finish. Porsche-teamgenoot Pascal Wehrlein werd vijfde, terwijl Mortara na zijn tweede attack mode terugviel naar P6. Later zou de Mahindra-coureur zelfs gediskwalificeerd worden omdat hij te veel energie had gebruikt. Het bezorgde Nico Müller de zesde plek, met Nick Cassidy op de zevende positie. Frijns had tijdens de race aanvaringen met Mitch Evans en Norman Nato, maar ondanks de opgelopen schade werd hij nog achtste. Sergio Sette Camara en Sacha Fenestraz completeerden de top-tien. De Vries scoorde geen punten in Tokio, nadat hij na een incident met Evans en Lucas di Grassi uitviel.

Na vijf races voert Cassidy nog altijd het wereldkampioenschap Formule E aan. De Nieuw-Zeelander van Jaguar heeft 63 punten verzameld, evenveel als nummer twee Wehrlein. Rowland en Dennis volgen op respectievelijk negen en tien punten achterstand, terwijl Günther naar de vijfde plek is geklommen. Hij heeft vijftien punten achterstand. Frijns is de best geklasseerde Nederlander op de negende positie met 23 punten, De Vries staat puntloos op P20.

Uitslag Formule E E-Prix van Tokio