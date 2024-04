Waarom Ecclestone persoonlijk aangeklaagd wordt in Massa-zaak

Hoewel het nu al een paar weken rustig is rondom de rechtszaak van Felipe Massa over zijn 'verloren' Formule 1-titel uit 2008, speelt de zaak wel degelijk nog. Een datum voor de zaak is er nog niet, maar de documenten van de advocaat van Massa geven een inkijkje in wat de Braziliaan eist. Motorsport.com heeft de documenten bestudeerd en heeft iets bijzonders gevonden: Bernie Ecclestone wordt als individu ook voor de rechter gesleept.

Volgens de documenten is het zo dat Ecclestone tijdens de Grand Prix van Brazilië dat jaar op de hoogte was gebracht van het feit dat Nelson Piquet jr. tijdens de F1-race in Singapore met opzet crashte. De toenmalige FOM-baas had dat via-via vernomen. Volgens de advocaat had namelijk Nelson Piquet sr. het verhaal opgebiecht tegenover de toenmalig wedstrijdleider, Charlie Whiting. Whiting speelde het door naar de FIA-baas Max Mosley, die op zijn beurt het aan Ecclestone vertelde.

Vanaf dat moment is het stil vanuit de FIA en het FOM geweest. Zij hoopten volgens Massa erop het hele schandaal onder het tapijt te vegen, alles om imagoschade te voorkomen. Die keuze is later verkeerd gebleken, want de schade is nu groter dan als ze het probleem in één keer hadden aangepakt.

Wat Massa Ecclestone verwijt

Massa neemt het Ecclestone vooral kwalijk dat hij niet direct ingreep toen hij hoorde van de opzettelijke crash. De Brit wilde hoe dan ook het jaarlijkse FIA-gala aan het einde van het jaar door laten gaan en vanaf dat moment is het reglementair niet meer mogelijk om een andere kampioen aan te wijzen. Uit de documenten blijkt dat Massa van mening is dat Ecclestone en het FOM verplicht was om vanaf het moment dat zij van het valse spel op de hoogte waren een onderzoek in te stellen. Dat had de nu 93-jarige Ecclestone niet gedaan en dat wordt ook hem persoonlijk aangerekend. Zo bekijkt Massa de zaak.

Volgens Massa had een grondig onderzoek er voor kunnen zorgen dat de uitslag van de GP van Singapore dat jaar anders zou zijn. De Braziliaan heeft een scenario omschreven waarin de race een ronde voor de opzettelijke crash zou worden afgevlagd. In dat geval zou de uiteindelijke wereldkampioen Lewis Hamilton zes punten minder hebben en zou Massa daardoor genoeg punten hebben om zijn eerste en enige wereldtitel te bemachtigen.

Wat eist Massa van Ecclestone?

Uit de documenten blijkt dat Massa Ecclestone ook verantwoordelijk stelt voor de schade die hij heeft opgelopen. Ecclestone kan een miljoenenclaim verwachten, al is een specifiek getal niet genoemd. Wel haalt het juridische team van Massa meermaals aan dat de totale schade volgens hen minstens 70 miljoen euro is.