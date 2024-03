De argumenten van Felipe Massa in de rechtszaak tegen FOM en FIA

Bijna een jaar geleden maakte Felipe Massa bekend bezig te zijn met het voorbereiden van een rechtszaak om de volgens hem geleden schade door het mislopen van de Formule 1-titel in 2008 te verhalen bij het FOM en de FIA. Maandag kwam naar buiten dat het niet alleen maar bij voorbereidingen blijft, want de zaak is ingediend bij de Britse rechtbank.

Massa is de zaak begonnen na opmerkingen van voormalig FOM-topman Bernie Ecclestone. Na afloop van het seizoen 2008 kwam naar buiten dat Nelson Piquet jr. tijdens de race in Singapore bewust zijn Renault in de muur zette, waarna de safety car de baan op kwam en teamgenoot Fernando Alonso de winst pakte. Lang werd gedacht dat de FIA en de FOM pas na het seizoen van de gebeurtenissen op de hoogte waren, maar Ecclestone verklaarde vorig jaar in een interview dat ze al kort na het incident van het valse spel wisten. Er werd echter niet direct ingegrepen om imagoschade voor de klasse te voorkomen.

Dat het valse spel van Renault zo laat naar buiten werd gebracht, zorgde dat er niets meer veranderd kon worden aan de uitslag. Na het FIA-gala wordt er een punt achter het kampioenschap gezet en is het niet meer mogelijk om resultaten aan te passen. Massa is ervan overtuigd dat niet Lewis Hamilton, maar hij wereldkampioen zou zijn als de FIA wel had ingegrepen. Er is veel discussie of dat standpunt hout snijdt, maar de aangedragen argumenten zijn openbaar gemaakt. Motorsport.com heeft deze doorgenomen en er staan een aantal fascinerende dingen in.

70 miljoen op het spel

Toen vorig jaar bekend werd dat Massa onderzocht of juridische stappen mogelijk waren, lag de focus vooral op het krijgen van de titel. Bernardo Viana is de advocaat van de coureur en die liet toen nog aan Motorsport.com weten dat er niet naar financiële tegemoetkoming werd gezocht. "Het doel is om de beker te krijgen. Het gaat hier niet om financiën", verklaarde Viana.

Zoals gezegd is de kans klein dat de beker naar Brazilië gaat. De FIA heeft in de statuten staan dat daarna geen mogelijkheden zijn om de prijs naar een ander te laten gaan als de prijzen eenmaal zijn uitgereikt tijdens het FIA-gala. Dat gegeven is nu ook bij de advocaten van Massa doorgedrongen, want in de rechtbankdocumenten wordt er niet meer gesproken over het krijgen van de prijs. Het is dus niet meer de vraag of Hamilton zijn eerste wereldtitel mag houden, maar er wordt iets anders geëist.

Massa zit niet meer achter de titel van Hamilton aan Foto door: Sutton Images

Opvallend genoeg spreken de documenten nu juist wel over financiële compensatie. Volgens de advocaat is Massa heel wat geld misgelopen door het niet ingrijpen van de FIA en het FOM. Volgens Viana is er sprake van verkeerd handelen door de twee instanties en moeten zij nu opdraaien voor de geleden schade. De advocaat noemt niet alleen het verlies van de twee miljoen euro bonus die de kampioen krijgt, maar Massa zou ook minder salaris hebben gekregen als niet-wereldkampioen. Daarnaast heeft Viana nog een inschatting gemaakt van de misgelopen sponsordeals en andere commerciële activiteiten. Een concreet bedrag staat niet in de documenten - dat moet volgens de jurist vastgesteld worden door een expert - maar zijn eerste inschatting is rond de 70 miljoen euro aan misgelopen inkomsten.

Naast het financiële aspect eist Massa dat de FIA publiekelijk door het stof gaat. De Braziliaan wil dat de autosportfederatie verklaart dat ze hun eigen regels hebben overtreden door de opzettelijke crash van Piquet jr. niet nader te onderzoeken. Daarbij moet ook genoemd worden dat Massa wereldkampioen zou zijn als zij de regels wel hadden gevolgd.

Juridische onderbouwing

Uit de documenten blijkt dat het juridische team van Massa onder leiding van Viana vooral hard zijn over het niet ingrijpen van de FOM en de FIA. Voormalig FOM-topman Ecclestone en toenmalig FIA-president Max Mosley zouden voor de laatste race van het jaar al op de hoogte zijn en daarna is er te weinig gedaan met de geluiden.

Uit de documenten blijkt dat Massa vindt dat de FIA de contractuele verplichting heeft om bij zulke verhalen in te grijpen. Zijn juridische team haalt daarbij de statuten van de organisatie zelf aan, want volgens hen moet de FIA altijd "de belangen van haar leden moet verdedigen in alle internationale aangelegenheden betreffende automobiliteit, toerisme en sport." Dat betwist Massa in de stukken ten zeerste. In de statuten staat verder dat een van de doelstellingen van de FIA is "het bevorderen van de ontwikkeling van de motorsport door het uitvaardigen, interpreteren en handhaven van gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn op de organisatie en het verloop van motorsportwedstrijden." Ook daar is de FIA volgens Massa in tekortgeschoten.

Naast de statuten is ook de Sporting Code van de FIA goed bestudeerd. Daarin staat dat de FIA haar macht inzet op "een eerlijke en gelijkwaardige manier" en dat ze deze niet inzet wanneer "en competitie of de deelname van een concurrent verhinderd of belemmerd wordt." Massa vindt dat deze regels niet zijn opgevolgd.

De belangrijkste eigen regel die de FIA volgens Massa niet heeft nagekomen, is te vinden in artikel 151c van de Sporting Code. Daarin staat dat de organisatie een sanctie moet opleggen wanneer "frauduleus gedrag of handelingen die schadelijk zijn voor de belangen van een competitie of voor de belangen van motorsport in het algemeen" plaatsvindt. Hieronder schaart Massa de actie van Renault in Singapore.

De opzettelijke crash van Nelson Piquet jr., het punt van deze zaak Foto door: Sutton Images

Massa telt al deze dingen bij elkaar op en komt met een harde conclusie over het optreden FOM en de FIA: hadden zij hun eigen regels gevolgd, dan was er al eerder een onderzoek naar de crash geweest. Massa is ervan overtuigd dat ook het FOM op de hoogte was van deze regels. De Braziliaan neemt het die organisatie kwalijk dat zij niet bij de FIA aandrongen om een onderzoek te starten. Ook dat zij zelf niets deden, is bij Massa verkeerd gevallen. Tenslotte gelooft de meervoudig F1-racewinnaar dat hij het slachtoffer was van het voorkomen van een groot schandaal dat de F1 als sport zou beschadigen. Hij geeft aan dat de FIA sneller had moeten acteren, zelfs als dat ervoor had gezorgd dat het gala uitgesteld moest worden.

Het belooft een spectaculaire zaak te worden, waarin het in principe alle kanten op kan. Een zittingsdatum is nog niet bekend. Ook weten we nog niet wanneer de uitspraak plaatsvindt.