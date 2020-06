Renault met drievoudige upgrade naar seizoensopener in Oostenrijk

De Franse fabrieksformatie was aanvankelijk van plan om updates te introduceren bij de races in Vietnam, Nederland en Spanje. Maar toen kwam het coronavirus om de hoek kijken met als gevolg dat er tot op heden nog geen enkele wedstrijd is verreden. Nu het Formule 1-seizoen volgende week in Oostenrijk alsnog in gang schiet, wil Renault al deze updates in één keer op de wagen brengen.

“De upgrades komen eraan”, kondigde Renault-teambaas Cyril Abiteboul vrijdag aan tegenover onder andere Motorsport.com. “Er is een enorme inspanning geleverd door onze productie-afdeling om de upgrades voor Vietnam, Nederland en Spanje in Oostenrijk op de auto te kunnen hebben. Die races hebben natuurlijk niet plaatsgevonden, maar we zullen in Spielberg toch over de extra performance beschikken die we anders ook zouden hebben gehad.”

Renault heeft net als alle andere teams natuurlijk de fabriek een poos op slot moeten gooien. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur sprak eerder de verwachting uit dat de teams na het weer open gaan van de fabrieken vooral druk zouden zijn met het produceren van voldoende reserve-onderdelen, en dat het introduceren van updates hierdoor wat naar de achtergrond zou verschuiven. Niettemin wordt er door enkele teams, waaronder Renault, vol doorgepakt. Of dit ook tot een grote stap voorwaarts leidt bij de renstal uit Enstone? “Ik wil alle verwachtingen graag temperen”, reageert Abiteboul zoals het een Formule 1-teambaas betaamd. “Want we weten dat we vorig jaar een zeer slechte auto hadden. We hopen gewoon dat het dit jaar een klein beetje gaat.”

“We hebben nog steeds niet echt een goed idee hoe competitief onze auto is. Ik wil daar op dit moment dan ook niet veel woorden aan vuil maken”, vervolgde de Fransman. Hij benadrukt dat het brengen van de updates niet ten koste is gegaan van de voorraad reserve-onderdelen die nodig is voor de double-header in Oostenrijk en de daaropvolgende race in Hongarije. “We zijn enorm tevreden met het feit dat we van al deze nieuwe onderdelen voldoende gereed hebben weten te krijgen”, aldus Abiteboul. “We weten namelijk allemaal dat Spielberg zwaar kan zijn voor de auto’s, ook al zijn er een paar kerbs verwijderd. We moesten van alles dus ook gelijk genoeg produceren, maar ik hoop dat enkele van deze onderdelen een goede stap in performance opleveren.”

Met medewerking van Luke Smith