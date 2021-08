Tussenrapport Yuki Tsunoda: Overdrive mag er wel af bij de rookie

Yuki Tsunoda in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 14

Aantal WK-punten: 18

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 7e plaats (Azerbeidzjan en Oostenrijk)

Beste resultaat: 6e plaats (Hongarije)

Rapportcijfer: 5,8

Begin vorig jaar liet Helmut Marko in een voorbeschouwend interview weten: "En dan hebben we ook nog Yuki Tsunoda. Hij is de kleinste van het stel en de lieveling van iedereen." Niet veel later legde de Oostenrijker in gesprek met Motorsport.com ook het verwachtingspatroon op tafel: "Tsunoda rijdt Formule 2 en wij verwachten van hem dat hij in zijn eerste jaar meteen bij de eerste vier eindigt. Dan heeft hij voldoende licentiepunten." Inmiddels is duidelijk waarom dat laatste aspect zo belangrijk was en het ook zo snel mogelijk moest gebeuren: Red Bull wilde hem met de steun van Honda dolgraag doorschuiven naar de koningsklasse.

Zoals bekend is dat gelukt en is Tsunoda dit jaar de eerste Japanner sinds Kamui Kobayashi (2014) in de Formule 1. Waar laatstgenoemde opzien baarde met zijn agressieve rijstijl en race craft geldt eigenlijk exact hetzelfde voor Tsunoda. Hij is uit hetzelfde racehout gesneden, al gaat het overduidelijk om een ruwe diamant die nog geslepen moet worden. Talent heeft hij zonder twijfel en voldoende lef ook absoluut, al is het eufemistisch om te zeggen dat zijn eerste seizoenshelft met veel pieken en dalen is verlopen. Het begin was veelbelovend met een puntenfinish bij het F1-debuut, al hebben we daarna ook de andere kant van Tsunoda gezien.

Uit die andere kant blijkt dat hij soms nog te snel en vooral te veel wil. Zijn zware crash tijdens de kwalificatie in Imola is er een schoolvoorbeeld van en in Frankrijk - op zich al knap op de parkeerplaats van Paul Ricard - overkwam hem hetzelfde. Het geeft aan dat Tsunoda nog te druistig is en door de teamleiding in het gareel moet worden gebracht. Dat laatste is overigens ook van toepassing op zijn gedrag naast het circuit. Marko en Tost vonden dat de rookie veel te weinig discipline kende en hebben hem derhalve overgeplaatst naar Faenza.

Het moet Tsunoda in rustiger vaarwater brengen en hem tussen de witte lijnen ook rustiger maken. De overdrive mag er met andere woorden wel eens af. Dat het duo Marko-Tost op die manier wil investeren in de Japanner zegt overigens ook iets. Marko heeft al eens laten doorschemeren in Tsunoda op termijn een coureur voor het grote Red Bull Racing te zien. Tegelijkertijd is het geduld van de Oostenrijkse topadviseur bepaald niet eindeloos en moet Tsunoda wel met de geboden handvaten aan de slag. Het eerst half jaar heeft in ieder geval twee dingen duidelijk gemaakt: de potentie die hij in de juniorklassen al toonde, is ook in F1 bij vlagen zichtbaar geworden. Maar om daadwerkelijk te slagen op het hoogste niveau moet de foutenlast omlaag en moet Tsunoda gaandeweg leren om beter zijn momenten te kiezen.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,5 Ronald Vording 5,5 Koen Sniekers 6,0 Mike Mulder 5,0 Bjorn Smit 6,0