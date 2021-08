McLaren hoopt vanaf 2024 mee te kunnen strijden om de titel

Bij McLaren werkt men gestaag door aan de bouw van een nieuwe windtunnel. Die faciliteit moet de windtunnel van Toyota in Keulen vervangen die het team jarenlang gebruikte. Naast deze kostbare ingreep wordt ook de rest van het McLaren Technology Centre onder handen genomen.

De behoefte aan een nieuwe windtunnel was een van de eerste zaken die de nieuwe teambaas Andreas Seidl bij zijn komst in 2019 aan de orde stelde. Vorig jaar zorgde de coronapandemie voor wat oponthoud, maar McLaren CEO Zak Brown verwacht dat het team tegen het seizoen 2024 over een compleet gemoderniseerd Technology Centre kan beschikken en dat er tegen die tijd geen enkel excuus meer is om niet mee te strijden om de wereldtitel. “Ik denk dat het altijd gevaarlijk is om een tijdstip te kiezen waarop je ervoor moet gaan. Wat ik wel wil zeggen is dat we in 2024 een inhaalslag gemaakt zullen hebben met al onze infrastructuur, met name de windtunnel”, aldus Brown. “Ik denk dat we in het seizoen 2024 geen excuses meer hebben, en ik hoop dat de sport tegen die tijd zo competitief zal zijn dat er verschillende teams om het kampioenschap zullen strijden. En ik hoop dat wij er daar één van zullen zijn.”

Wederopstanding McLaren

Het eens zo machtige McLaren komt uit een diep dal. In 2017 werd het – voor Sauber – negende en voorlaatste in het F1-kampioenschap, maar sindsdien vertoont het team een gestage opwaartse lijn. Alom wordt gezien dat het budgetplafond en het nieuwe technische reglement van volgend seizoen, de teams achter Red Bull Racing en Mercedes in staat zou moeten stellen om weer zicht te krijgen op overwinningen en titels, maar Brown predikt geduld. Volgens de Amerikaan is de laatste stap om op het niveau van die Red Bull en Mercedes te komen, de moeilijkste. “We zijn negende, zesde, vierde, derde geworden. En nu staan we [gedeeld] derde. Ik denk dat het moeilijker wordt naarmate je dichter bij het front komt, dus ik denk niet dat we [nu opeens] tweede en eerste worden. Dat zou mooi zijn, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren.”

Dat heeft vooral nog te maken met het feit dat het even zal duren voordat de nieuwe faciliteiten ingewerkt zijn. “Het gaat gewoon tijd kosten, vooral de windtunnel. We geven veel geld uit, maar het zal een paar jaar duren voor de windtunnel klaar is. We zullen pas echt klaar zijn met de infrastructuur als de auto van 2024 uitkomt. Tot die tijd zullen we ons uiterste best doen met het materiaal dat we hebben, maar ik denk dat het moeilijk zal worden om die jongens [Mercedes en Red Bull] in een rechtstreeks duel te verslaan.”

Geen verrassingen zoals Brawn in 2009

Brown verwacht niet dat er volgend seizoen – met de nieuwe technische regels – één team voor een verrassing kan zorgen door met een geniale innovatie te komen, zoals bijvoorbeeld Brawn GP in 2009 met z’n dubbele diffuser deed. Zo’n scenario is vrijwel uitgesloten omdat het technische reglement erg streng is. “We zullen natuurlijk onze uiterste best doen en met de nieuwe regels weet je het maar nooit. Brawn heeft boven zijn kunnen gepresteerd toen ze het kampioenschap wonnen, ze waren niet het team met de meeste middelen. Maar ik denk dat de regels nu veel strenger zijn. Het zal in de wereld van vandaag veel moeilijker zijn om met zo'n groot, duidelijk voordeel op de proppen te komen.”