Wolff: Ferrari moet twijfelen aan prioriteiten 'bepaalde teamleden'

Ferrari kende op Spa-Francorchamps de slechtste kwalificatiesessie van het jaar. Charles Leclerc en Sebastian Vettel kwamen niet verder dan de dertiende en veertiende tijd. Daardoor was de Scuderia qua snelheid het zevende team en ook geeft het team daarmee een vervolg aan de teleurstellende start van het seizoen, nadat afgelopen winter veel snelheid verloren is gegaan. Exact een jaar geleden stonden beide Ferrari-coureurs nog gezamenlijk op de eerste startrij.

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff sprak zich zaterdag uit over de recente problemen bij Ferrari en ook gaf hij antwoord op de vraag of hij de strijd met het team miste. De Oostenrijker noemde Ferrari een ‘iconisch merk’ dat ‘aan het front hoort te racen’. “Dit is niet goed voor de Formule 1”, zei Wolff. “Het is niet goed voor de strijd helemaal vooraan. Ik heb medelijden met de Tifosi en de medewerkers van Ferrari vanwege dit gebrek aan snelheid.” Wel voegde Wolff eraan toe dat Ferrari “vraagtekens moet zetten bij de prioriteiten die er recent waren en waar het gebrek aan snelheid vandaan komt. Niemand, van de fans tot de mensen van Ferrari, verdient zo’n resultaat.”

Gevraagd wat hij bedoelde met de prioriteiten van Ferrari corrigeerde Wolff zijn opmerking die verwees naar het hele team. In plaats daarvan zei hij dat door individuen genomen besluiten in twijfel moeten worden getrokken. “Het is eigenlijk verkeerd om Ferrari’s prioriteiten te zeggen, want dat betrekt Ferrari en iedereen binnen het team erbij. Misschien zijn het de beslissingen die binnen het team genomen zijn door bepaalde teamleden.”

Tussen 2019 en 2020 verloor Ferrari veel topsnelheid en motorische prestaties, iets wat ook het geval is bij de klantenteams van de Italiaanse fabrikant. Dat was het gevolg van een geheime schikking tussen Ferrari en de FIA, dat daarvoor een onderzoek naar de krachtbron had ingesteld vanwege zorgen over de legaliteit ervan. Ferrari-teambaas Mattia Binotto erkende vorige maand dat de strengere regels ervoor hadden gezorgd dat er snelheid verloren is gegaan. Wolff merkte eerder dit jaar nog op dat Mercedes zichzelf bijna in een ‘burnout’ had gewerkt in een poging het vermogen van de Ferrari-motor te evenaren, wat resulteerde in een ‘substantiële sprong vooruit’ qua vermogen bij de Zilverpijlen.

Met medewerking van Luke Smith