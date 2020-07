Wolff: ‘Ironisch’ dat Ferrari Mercedes tot dit niveau heeft gestuwd

Wolff maakte een referentie naar de mindere prestaties van de Ferrari-motor sinds de FIA vorig jaar een aantal verhelderingen van het motorreglement naar buiten bracht. Eerder dit jaar kwamen de FIA en Ferrari bovendien met een controversiële schikking naar buiten. Meerderen in de paddock vermoedden dat de Ferrari-motor in 2019 niet geheel aan de reglementen voldeed en Mercedes werd daardoor gepusht om stappen te zetten in de ontwikkeling, en dat betaalt zich dit jaar uit. Ferrari-teambaas Mattia Binotto verklaarde vrijdag dat Ferrari het een en ander verloren heeft door de technische richtlijnen van de FIA, maar dat die op alle teams een impact had. Wolff suggereert echter dat er meer achter het prestatieverlies van de Ferrari-motor zat.

“Een ander compleet bullshitverhaal, de technische richtlijnen”, zei hij. “Er is een duidelijk reglement voor krachtbronnen. In Austin waren er verhelderingen, wat toegestaan is en niet en die belangrijk waren. Maar op geen enkele manier was dat verrassend, want als je je aan de reglementen houdt was dat hoe dan ook duidelijk. Ik denk dat de ironie van het verhaal is dat we vorig jaar door een aantal van onze tegenstanders tot nieuwe hoogten gepusht zijn. Het bracht ons vorig jaar bijna tot een burnout, om te ontwikkelen en te innoveren zodat we competitief zijn op de baan. En daar staan we dan, ik denk dat we tussen 2019 en 2020 een substantiële stap hebben gezet. Omdat we dat vorig jaar moesten, en dat vind ik een beetje ironisch.”

Wolff had ook wat woorden over voor de teams die dit weekend suggereerden dat zij klaar zijn om het nieuwe Concorde Agreement te tekenen. Vrijdag zei Binotto dat Ferrari klaar is om te tekenen, maar dat dit niet voor alle teams geldt. Gevraagd wat de problemen mogelijk zijn zei de Italiaan: “Ik kan daar niet echt antwoord op geven, omdat ik gezegd heb dat wij als Ferrari graag willen tekenen. Ik denk dat de vraag gesteld moet worden aan degenen die nog niet helemaal tevreden zijn.” Die uitspraak viel duidelijk niet lekker bij Wolff, die gelooft dat dergelijke discussies privé gehouden moeten worden.

“Ik weet niet waarom een aantal andere teams dit soort belachelijke uitspraken doen, dat ze klaar zijn om te tekenen en dat het erop lijkt dat een aantal deelnemers dat niet zijn”, vertelde een geïrriteerde Wolff. “Ze maken zichzelf een lachertje met dergelijke publieke uitspraken. Onderhandelingen horen achter gesloten deuren plaats te vinden, zonder commentaar van andere deelnemers. En wat dat betreft, we praten met Liberty en willen graag in de F1 blijven. Er zijn een aantal clausules waar we moeite mee hebben, maar er is niets dat niet opgelost kan worden.”

Met medewerking van Adam Cooper