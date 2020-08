Sainz: McLaren kan het ‘zwaar’ krijgen bij natte race op Spa

De voorspellingen zagen er de hele week al niet gunstig uit voor de zondag. Er staat regen ingetekend voor de race en voorafgaand aan de kwalificatie koos een aantal teams ervoor om net iets meer downforce op de auto te zetten dan eerder in het weekend. Daarmee wilden de teams garanderen dat hun coureurs in het geval van een natte race iets meer grip hebben. McLaren deed dat niet en in de droge kwalificatie leidde dat tot een zevende positie voor Sainz, drie plaatsen voor teamgenoot Lando Norris.

“We kozen ervoor om met extreem weinig downforce te rijden, wat inhoudt dat we mogelijk een beetje lijden als de regen komt”, zei de Spanjaard na de kwalificatie. Sainz geeft toe dat hij normaal gesproken altijd een ‘regendansje’ doet zodra er regen voorspeld wordt op zondag, omdat er voor teams in de middenmoot dan ‘kansen zijn op meer dan P6’. “Dus ik hoop altijd op de regen, maar als er een race is waar het ons misschien niet zo goed uitkomt, dan is het hier op Spa omdat we met zo weinig vleugel rijden. Mogelijk komen we een beetje in de problemen als het ineens regent, dus laten we afwachten.”

De zevende positie was volgens Sainz het maximaal haalbare voor Sainz en McLaren in de kwalificatie. “Alle auto’s voor ons zijn zowel qua racepace als in de kwalificatie sneller. Ik denk dat de Renaults het hele weekend drie tienden voorsprong hebben. Zij zien er, net als op Monza vorig jaar, heel competitief uit, dus het wordt lastig om ze te verslaan. Ik was wel verrast dat ik me voor de Racing Points kwalificeerde. Ik weet zeker dat ze er morgen een groot gevecht van maken, maar we staan in ieder geval in het midden van het veld. We kunnen een beetje spelen met de strategie. Ik denk dat er minder slijtage is dan we voor het weekend verwachtten, maar het is ook veel, veel koeler dan vorig jaar.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper