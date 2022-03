De overwinning leek objectief gezien buiten bereik te blijven voor Max Verstappen en Red Bull Racing, maar met de Nederlander op de tweede stek en Sergio Perez op P4 leek het seizoen afgetrapt te worden met een solide resultaat. In de laatste drie ronden draaide de GP van Bahrein echter uit op een deceptie. Eerst meldde Verstappen zich in de pits met technische problemen, terwijl Perez in de laatste ronde plotseling spinde in bocht 1 en klaar was. Voor beide uitvalbeurten wees Red Bull na afloop van de race naar de brandstofpomp als veroorzaker.

Tim Coronel zet daar in Tracktalk zijn vraagtekens bij. “Het is natuurlijk wel een beetje raar dat allebei de auto’s zo’n beetje in dezelfde ronde uitvallen, hè? Het lijkt me sterk dat ze allebei hetzelfde probleem hebben, of er moet een misrekening zijn geweest of iets wat technisch niet helemaal goed heeft gezeten”, vertelt Coronel. Hij sluit niet uit dat beide coureurs voor de race te weinig brandstof in de tank hebben gekregen. “Uiteindelijk zullen we het nooit horen en zullen ze nooit toegeven dat ze er te weinig brandstof in hebben gedaan. Dat mag op dit niveau niet, dus daarom gaan we het denk ik ook nooit horen. Ik vind het echter wel heel frappant.”

Genieten van gevecht Verstappen en Leclerc

Voordat Verstappen zijn RB18 noodgedwongen in de pits moest parkeren, lag de Nederlander op de tweede positie. Charles Leclerc leek hem te snel af, ondanks dat het tweetal na de eerste ronde pitstops een schitterend duel uitvochten om de koppositie. “Dit was een strijd die je eigenlijk 300 kilometer lang wil zien, het wisselen van positie en dan ook nog om de kop”, analyseert Kees van de Grint de strijd. Ook hij ziet Ferrari momenteel net iets sterker is dan Red Bull. “Max kwam op een gegeven moment van heel ver, eigenlijk onmogelijk maar hij was zo gedreven. Ik denk dat hij wist dat hij eigenlijk kansloos zou zijn tegen de Ferrari, dus dat hij het er maar op waagde. Hij liet hem staan en dat vond ik een prachtig gevecht.”

In drie ronden tijd gingen Verstappen en Leclerc elkaar zes keer voorbij. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Van de Grint denkt dat het gevecht niet per se gefaciliteerd werd door de nieuwe reglementen en auto’s. “Heel vroeger hebben we Arnoux tegen Villeneuve gezien. Eigenlijk ligt het aan die twee rijders, die elkaar geen centimeter toegeven. Daarbij moet je zeggen dat Leclerc heeft geleerd van een paar jaar geleden hoe Verstappen hem opzij zette. Hij denkt natuurlijk: ‘Dat gebeurt mij nooit meer’. Dat heeft hij ook laten zien.” Tegelijkertijd denkt Coronel dat Verstappen het duel iets anders had kunnen aanvliegen. “Als ik achteraf een beetje terugkijk – en op het moment zelf begrijp ik Max heel goed, want je wil hem op het eerst mogelijke moment pakken – had hij misschien even moeten wachten en hem bij de tweede kans moeten pakken, in plaats van meteen bij de eerste. Daar was ik na de eerste poging misschien wel zo mee omgegaan.”

Ook bij de late herstart na de door Pierre Gasly veroorzaakte safety car-fase kon Verstappen zijn kans niet grijpen. Coronel denkt dat Leclerc de regerend wereldkampioen wist te verrassen met het moment waarop hij op het gas ging, maar Van de Grint wijst naar de momenten dat Verstappen zijn auto naast de Ferrari positioneerde. “Dat is Verstappen, maar een beetje karter doet dit ook op die manier. Maar Leclerc is ook een goede karter geweest en hij laat zich niet meer beïnvloeden”, stelt hij. “Ik denk dat Max daar een beetje verrast door was. Hij imponeerde Leclerc niet met zijn trucje en dat is prachtig, want dan hebben we twee toppers dit jaar.”