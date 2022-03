Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Bahrein

Winnaars:

Nadat er een immense hoeveelheid vuurwerk de lucht in was geschoten - in het mediacentrum werd gegrapt 'ah, Jean Alesi is hier ook!' - klonk het Fratelli d'Italia weer eens. Het was voor het eerst sinds Monza 2020 tijdens een F1-podiumceremonie, maar toen was het voor die andere Scuderia. Ditmaal is het grote Ferrari aan de beurt, en hoe. Met een één-twee was het feest in de paddock bij de Ferrari-hospitality te vinden en volkomen terecht. Bij de technische viewing voor pers viel op dat de Ferrari relatief simpel oogt in vergelijking met Red Bull en Mercedes, maar de F1-75 werkt als een tierelier. Het grondeffect is krachtig en de motor is enorm verbeterd. Ferrari won het afgelopen weekend vooral in de acceleratie en in langzame bochten ten opzichte van Red Bull. Ook dat kan echter op een superieure motor duiden. Zo moest Ferrari in de voorbije jaren met minder downforce rijden om geen sitting duck te zijn, terwijl nu het tegenovergestelde aan de orde lijkt: de motor is dermate goed dat men met iets meer vleugel rijdt, al is het grondeffect natuurlijk nog belangrijker. Slotsom is dat het totaalpakket - ook met de bandenslijtage erbij - uitstekend is. Het geeft de tifosi hoop op een mooi jaar en dat jaar is zondag op de best mogelijke manier begonnen.

In het kielzog van de fabrieksformatie zijn ook de klantenteams uit de startblokken geschoten. Haas en Kevin Magnussen verdienen daarbij de meeste loftuitingen. De brigade van Guenther Steiner heeft klap op klap gekregen, maar bleek op het Bahrain International Circuit ineens weer boven Jan. Weinig testkilometers, breken met de titelsponsor, afscheid van de familie Mazepin en niet te vergeten een desastreus 2021. Als je één team een opsteker gunde, dan was het Haas wel. De ontlading na afloop was dan ook prachtig om te zien. Dat uitgerekend comeback kid Magnussen voor die ontlading zorgde, is helemaal waanzinnig. Het is een script dat door iedere filmregisseur in de prullenbak was gegooid, maar K-Mag is terug en heeft alle verwachtingen overtroffen. Dat hij Mick Schumacher meteen zoek rijdt, is enigszins pijnlijk voor de Duitser, maar veel belangrijker is dat Haas eindelijk weer iets te vieren heeft. De teamleden hebben het bijzonder zwaar te verduren gehad - een heel jaar de wereld over reizen voor spek en bonen - maar de lach is nu eindelijk terug.

Dat laatste valt ook te zeggen van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu bij Alfa Romeo. Die formatie was vorig jaar, eerlijk is eerlijk, toch een beetje de grijze muis. Kimi Raikkonen is en blijft een F1-held voor altijd, maar het cachet was er wel af. Antonio Giovinazzi is solide, maar niet iemand die de meubelen gaat redden. Bottas en Zhou lijken dat ook niet meteen te doen, maar het helpt een handje dat de auto een stuk competitiever is dan vorig jaar. Ook hier lijkt de nieuwe Ferrari-motor een grote rol te spelen. Een welkome bijkomstigheid is dat Ferrari die motorische stap net op tijd heeft gezet: de doorontwikkeling is voor de meeste componenten aan banden gelegd tot en met 2025. Alfa en Haas kunnen hier dus nog jaren plezier van hebben. Bottas kende zondag een waardeloze start, maar de auto bleek zelfs goed genoeg om terug te rijden naar waar hij op basis van de kwalificatie thuishoorde. Zonder malheur voor Red Bull was Zhou puntloos gebleven, maar goed: dat ook hij een puntje bij zijn debuut opraapt, laat teambaas Frederic Vasseur nog net iets fijner slapen.

En tja, dat brengt ons automatisch bij de malheur voor Red Bull Racing. De weken in Bahrein begonnen nog zo positief voor Max Verstappen. Red Bull had porpoising verholpen en de snelheid zat er goed in. Oké, pole moest de Limburger zaterdag aan Charles Leclerc laten, maar voor zondag had hij goede hoop op winst. Toen dat door een verkeerde balans te hoog gegrepen bleek, wilde de wereldkampioen ook best genoegen nemen met P2. Punten scoren bleek immers het devies, zeker in een titelstrijd. Dat juist dit door technisch malheur is mislukt, maakt de voorbije zondag buitengewoon pijnlijk. De achterstand op Leclerc bedraagt nu al 26 punten en zelfs Lewis Hamilton, die er zondag totaal niet aan te pas kwam en vooralsnog een mindere auto heeft, vliegt met vijftien punten meer weg uit Bahrein. In deze fase van het seizoen moet Red Bull Mercedes op achterstand zetten, waardoor de klap in Sakhir nog iets harder aankomt. Helmut Marko wees in gesprek met ondergetekende meteen naar een standaard FIA-onderdeel, maar daar denken de federatie en inmiddels ook mensen bij Red Bull iets anders over. Hoe dan ook: de dubbele nulscore wordt er niet minder pijnlijk van...

Pijnlijk is ook de afgang van McLaren. Het team uit Woking zag de nieuwe regelgeving als een uitgelezen kans om aan te haken bij de top, maar de realiteit is anders. Met P14 en P15 - waarbij moet worden bedacht dat er drie snellere deelnemers zijn uitgevallen - is het een gevalletje terug naar de tekentafel. Natuurlijk, de remproblemen hebben Daniel Ricciardo en Lando Norris parten gespeeld en eerstgenoemde miste door een coronabesmetting ook belangrijke rijtijd tijdens de testweek. Maar naast de verzachtende omstandigheden lijken de problemen nog steeds groot. Niet voor niet heeft Norris na de race laten optekenen dat hij en alle McLaren-fans voorlopig maar even aan de harde realiteit moeten wennen. De Mercedes-motor lijkt nog niet helemaal je van het en hetzelfde valt te zeggen van het eigen pakket. McLaren wenste een vliegende start te maken om de top te bestormen, maar het tegenovergestelde is de realiteit. Het is nog vroeg dag, maar het valt niet uit te sluiten dat het team is teruggeworpen in de progressie die het de voorbije jaren heeft geboekt.

De meest opvallende statistiek is misschien nog wel onderaan de rangschikking te vinden. De zes laatste auto's van het veld dat finishte, zijn aangedreven door Mercedes. Het geeft niet meteen aan dat het merk een megaprobleem heeft, al zullen ze dit in de HPP-afdeling allesbehalve prettig vinden. Realiteit is echter dat de Mercedes-teams uiteenlopende mankementen hebben. Mercedes heeft in potentie een goede auto, maar die potentie wordt geblokkeerd door porpoising. McLaren is hierboven besproken en Aston Martin lijkt nu simpelweg een povere bolide te hebben. De snelheid heeft er nog geen moment lekker in gezeten en daar kwam de coronabesmetting van Sebastian Vettel nog bij. Met alle respect voor Nico Hülkenberg, maar onvoorbereid in zo'n nieuwe auto stappen is niet ideaal. Ook al niet omdat Aston het normaliter niet van Lance Stroll moet hebben en Vettel de kar moet trekken. Als hij terugkeert valt de balans pas echt op te maken, maar het beeld van Bahrein stemt geldschieter Lawrence Stroll niet tevreden. Ook hij wil de top bestormen in het nieuwe F1-tijdperk, maar heeft met zijn brigade nog een bijzonder lange weg voor de boeg.

