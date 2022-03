Bleekemolen: “Hulde aan de bedenkers van het nieuwe F1-reglement”

De eerste race met de nieuwe auto’s werd zondag een prooi voor Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. behaalden een één-twee voor het team uit Maranello en deelden het podium met Lewis Hamilton, die zijn Mercedes als derde over de eindstreep stuurde, nadat Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez door technisch malheur waren uitgevallen.

“Hier is het woord pech voor uitgevonden”, blikt Michael Bleekemolen tegenover Motorsport.com terug op de dubbele DNF van Red Bull Racing. Zowel Verstappen als Perez lijkt te zijn uitgevallen door een probleem met een pomp, al is nog niet helemaal duidelijk welke pomp en daarmee ook niet of het een standaard onderdeel betrof of de lift pump, waar de teams zelf een hand in hebben. Bleekemolen: “Er zijn natuurlijk allerlei bedrijven bij betrokken die van alles aan zo’n team leveren. Daar kan een keer wat misgaan. Dat heeft Ferrari vroeger ook wel eens gehad. Toen was het de elektronica van Magneti Marelli die een paar races achter elkaar kapot ging. Dat soort dingen kunnen voorkomen, al weet ik natuurlijk niet precies wat hier aan de hand was.”

Verstappen was na de kwalificatie op zaterdag optimistisch over de race pace van de RB18, maar leek op zondag af te koersen op de tweede plaats, alvorens er zich problemen voordeden met de auto. De Nederlander toonde zich tijdens de race niet gelukkig met de tactiek van zijn team om na de pitstops een rustige outlap te rijden. Met name na de eerste pitstop leek er een kans te zijn om toe te slaan middels de undercut. Mogelijk dat de rest van de race dan heel anders zou zijn verlopen. Bleekemolen: “Hij had daar misschien wel gelijk in. Als ik hem was geweest, had ik het ook op die momenten willen proberen. In hoeverre weten die mensen op de pitmuur nou eigenlijk dat je de banden kapot gaat maken als je er meteen mee gaat gummen? Ik neig ernaar om Max gelijk te geven. De teamleiding dacht waarschijnlijk dat het later in de race wel goed zou komen en Max dan voordeel zou hebben van het feit dat hij het in het begin wat rustiger aan had gedaan. Maar dat bleek niet zo te zijn. Max was uiteindelijk redelijk competitief, maar net niet snel genoeg.”

Nieuwe Ferrari is ‘aardig gelukt’

Dat er zich met Ferrari een nieuwe speler aan de kop van het veld heeft gemeld, kan Bleekemolen wel bekoren. “Ik vind dat wel mooi om te zien”, zegt hij. “Ze hebben een jaar lang een behoorlijke krachtsinspanning geleverd om de nieuwe auto honderd procent te krijgen en het is ze aardig gelukt.”

De Italiaanse renstal besloot al vroeg om het werk aan de auto van 2021 te staken en vol in te zetten op 2022. Bleekemolen: “Ze zeiden vorig jaar dat ze niets meer aan de auto van dat jaar deden en alleen op de auto voor dit jaar aan het focussen waren. Hoe zoiets precies gaat in de fabriek, dat weet je natuurlijk niet. Ze kwamen er vorig jaar niet aan, waarschijnlijk omdat de basis al niet goed was. En dan kun je in het laatste jaar onder die regels nog wel de hele auto om willen gooien en alles tot de bodem uit willen gaan zoeken. Maar dat is zeker niet makkelijk, met al die races die elkaar zo snel opvolgen en het feit dat je ook niet zomaar motoren mag wisselen. Dat alles bij elkaar maakt het lastig om in de loop van een kampioenschap nog met een beter concept te komen.”

Dan kan de focus maar beter naar het jaar erna. “Die mensen hebben tussen de races door bij wijze van spreken amper de tijd om de banden op te pompen. Het gaat achter elkaar door. Natuurlijk gebeurt de ontwikkeling van de auto op een andere afdeling in de fabriek, maar nieuwe zaken moeten nog wel op de auto gezet worden en getest worden. Dat valt allemaal niet mee.”

Mercedes kan snel herstellen

Het team van Mercedes, dat lange tijd de Formule 1 domineerde, kende een uiterst stroeve start van het seizoen. Lewis Hamilton en George Russell zouden vijfde en zesde zijn geworden in de Bahreinse Grand Prix als de twee Red Bulls niet waren uitgevallen. Bleekemolen sluit niet uit dat de regerend constructeurskampioenen zich snel zullen herpakken. “Het was niet zo dat ze helemaal nergens te bekennen waren. Het kan dus zijn dat ze met wat andere afstellingen er redelijk of misschien zelfs helemaal weer bij kunnen komen. Ze hebben alleen een echt probleem als de basis niet goed is en ze nu al op hun maximum zitten. Dan wordt het wel lastig voor ze.”

Ook McLaren kwam bijzonder mager uit de startblokken. Daniel Ricciardo en Lando Norris werden veertiende en vijftiende in de seizoensouverture, terwijl er vooraf veel van het team uit Woking werd verwacht. “Teleurstellend, maar dat zullen ze zelf ook vinden! Ze zitten er gewoon niet bij. Ook dat team heeft nog wat huiswerk te doen”, aldus Bleekemolen. Een positieve uitschieter was het Haas F1 Team. Kevin Magnussen finishte bij zijn terugkeer in de Formule 1 als vijfde. Of het Amerikaanse team zich aan de voorkant van het middenveld kan handhaven? Bleekemolen: “Dat is moeilijk te zeggen, maar Haas lijkt dit jaar over een betere basis te beschikken, dus mogelijk dat ze wel bij kunnen blijven. Misschien dat ze zelfs nog een beetje aan ontwikkeling kunnen doen. Dat zou leuk zijn. Het is voor dat team natuurlijk fantastisch om bij de eerste vijf te eindigen.”

Hulde

Al met al is de eerste race met de nieuwe auto’s een succes geweest voor de F1-organisatie, meent Bleekemolen. “Hoewel het allemaal wat versprongen is, zit het veld redelijk dicht bij elkaar. Dat is mooi om te zien en wie weet komt het nog verder bij elkaar. Hulde aan de bedenkers van het nieuwe reglement”, aldus de ex-Formule 1-coureur, die hoopt op meer. “Het is prachtig dat er competitie is, maar ze moeten er wel voor zorgen dat het niet weer tussen alleen twee of drie auto’s gaat.”