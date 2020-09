Tech: De updates die Mercedes nog dominanter maakten in Spa

Red Bull leek de komende weken het potentieel van de nieuwe auto meer de ontdekken en dichter bij Mercedes te komen. De wereldkampioenen reageerden echter gevat met hun update voor de low downforce circuits, te beginnen met Spa-Francorchamps en de aansluitende Italiaanse Grand Prix op Monza van dit weekend.

Mercedes F1 W11 fins comparison Photo by: Giorgio Piola

Aerodynamica begint vooraan de wagen en daar zagen we een wijziging aan de L-vormige vinnen op de neus. Die bleven lange tijd onaangeroerd, maar voor Spa werden ze hoger gemaakt, verlengd en werd ook de vorm aangepast. Het design lijkt nu meer op de oplossing van Red Bull. De vinnen op het chassis, die eerder dit seizoen al op heel wat belangstellingen konden rekenen in de paddock, hebben ook een makeover gekregen.

Centraal op de auto zijn de bargeboards en deflectors grondig aangepakt en verder naar achteren verplaatst. Dat is wellicht een poging om de aerodynamische balans van de wagen aan te passen aan de hoge snelheden op Spa en later op Monza. Het grootste verticale element op de bargeboard is rechter en hoger, wat een effect heeft op de wisselwerking met het tweede element daarachter (rode pijl).

De vinnen op de voetplaat (witte pijlen) werden kleinere gemaakt, van de vijf horizontale gleuven is er eentje gesneuveld (blauwe pijlen). De gebogen vleugel daaronder werd ook aangepast en kreeg het gezelschap van een tweede exemplaar (groene pijl). Mercedes veranderde ook de vorm van extra koelinlaat onder de hoofdinlaat.

Mercedes F1 W11 rear wing detail British GP Photo by: Giorgio Piola

Mercedes F1 W11 rear comparison Photo by: Motorsport Images

Cruciaal in Spa - en in Monza - is natuurlijk om zo weinig mogelijk luchtweerstand op te wekken en de rijders tegelijk genoeg downforce te geven. Om een idee te geven hoeveel downforce van de achtervleugel is gehaald, is bovenstaande vergelijking tussen de wagen in Oostenrijk en in België handig.

Op de foto zijn ook de koelgaten te zien op de achterkant van de sidepod. Je zou verwachten dat Mercedes op Spa een kleinere opening zou willen gebruiken om de luchtweerstand nog verder te verminderen, maar het verschil met Oostenrijk lijkt net beperkt. Op Spa moet de motor bijzonder hard werken en lang volgas gaan en dus moeten de engineers van het team ook rekening houden met de betrouwbaarheid.

Gerelateerde video