Mercedes tevreden met compromissen in nieuw Concorde-verdrag

Wolff was behoorlijk uitgesproken over de wijze waarop Mercedes behandeld is tijdens de onderhandelingen over een nieuw Concorde-verdrag, waarin de commerciële voorwaarden voor deelname aan de Formule 1 staan. Wolff was van mening dat de bijdrage van Mercedes niet gewaardeerd werd door de Formule 1. Ondanks dat er lange tijd geen akkoord nabij was, tekende Mercedes uiteindelijk net als alle andere teams toch voor een nieuwe periode van vijf jaar. Uiteindelijk was Wolff van mening dat beide partijen (Mercedes en F1) iets toe moesten geven om tot een goed compromis voor de sport te komen.

“Het is uiteindelijk een onderhandeling”, zei hij. “Ik heb veel respect voor Chase Carey en de gecompliceerde vraagstukken die ze op moeten lossen met de stakeholders. Iedereen heeft een andere agenda en verschillende doelstellingen. Aan de andere kant, ik heb me uitgesproken over de rol van Mercedes, zeker in de laatste zeven jaar, omdat we misschien niet zo gewaardeerd worden als ik had gehoopt. Zeker als het gaat om de financiële verdeling. Maar aan de andere kant probeert hij een betere show te krijgen, het prijzenfonds in balans te brengen en ik denk dat het hem gelukt is. Natuurlijk hadden we gewild dat de situatie beter was geweest voor Mercedes, maar het is wat het is. In de laatste fase van de onderhandelingen zijn we tot een aantal compromissen gekomen die uiteindelijk opgenomen zijn in het akkoord. En zoals altijd is het waarschijnlijk een goede uitkomst als de partijen aan weerszijden van de tafel niet helemaal tevreden zijn. Dan is de uitkomst waarschijnlijk positief.”

Budgetplafond zorgt voor uitdaging

Voor Ferrari was het bereiken van een akkoord over het Concorde-verdrag positief. De Italiaanse renstal heeft nog altijd haar veelbesproken veto over het reglement en krijgt vanwege de lange geschiedenis in de sport ook nog altijd een grotere financiële uitkering. Teambaas Mattia Binotto verklaarde echter dat de komende periode in de Formule 1 een ‘uitdaging’ zou worden omdat het team last krijgt van het budgetplafond. “Het is belangrijk voor de sport om stabiliteit en een duidelijk reglement te hebben”, aldus Binotto. “Dat geldt ook voor de nieuwe regels, maar ook de financiële spelregels. Het budgetplafond wordt zeker een uitdaging voor ons, maar het is goed voor de sport en uiteindelijk ook goed voor de economische situatie van Ferrari. Het is belangrijk om een Concorde-verdrag te hebben waarin de inkomsten beter gebalanceerd zijn tussen de teams, topteams en kleine teams. Dat is belangrijk en goed voor de sport, zeker vanuit financieel oogpunt. Het zijn goede omstandigheden om te werken aan een sterke sport voor de toekomst, hopelijk wordt de show ook beter.”

Volgens Wolff is het positief dat niemand met het gevoel uit de onderhandelingen is gekomen ‘dat ze gewonnen hebben’. “We hebben allemaal het gevoel dat we er meer uit hadden kunnen halen”, zei hij. “Maar zoals ik zei, dat is misschien de beste uitkomst om in de toekomst samen te werken. Als er een partij is die zegt dat ze de beste deal hebben, dan voelen de anderen zich tekortgedaan.”

Met medewerking van Erwin Jaeggi en Jonathan Noble