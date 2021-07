F1 Tech: Hoe het ontwerpteam van Ferrari grip krijgt op de SF21

Die aanpassingen bij Ferrari leidden in voorgaande races tot betere prestaties in de trainingen, maar pas tijdens de Grand Prix van Oostenrijk leken Carlos Sainz en Charles Leclerc de verbeteringen ook daadwerkelijk om te kunnen zetten in race pace. Laten we eens kijken naar de ontwikkeling van de vloer van de SF21 in de eerste negen races van dit seizoen.

Ferrari SF21 vloer detail Illustratie: Giorgio Piola

Die vloer moest dit jaar op last van de FIA worden aangepast, omdat de F1-wagens van 2020 zoveel downforce produceerden dat de banden het begaven. De teams – en dus ook Ferrari – testten vorig jaar al verschillende ontwerpen. De Italiaanse stal begon dit seizoen dan ook met een vloer die we ook vorig jaar al even in Portugal hadden gezien.

De schuin toelopende achterkant werd aangevuld met een gleuf die bijna op één lijn lag met de binnenrand van de band, een cluster van vleugeltjes aan de buitenrand van de vloer en een horizontale lamel om die vleugeltjes met elkaar te verbinden. Verder naar voren plaatste Ferrari nog eens drie vleugeltjes, bedoeld om de luchtstroom beter over en langs de achterbanden te geleiden.

Ferrari SF21 vloer Illustratie: Giorgio Piola

Dit oorspronkelijk ontwerp leek echter niet te werken en het duurde dan ook niet lang voor Ferrari aan de slag ging met een nieuwe ontwerprichting die een aantal andere teams ook al had genomen: die van de Z-vormige vloeruitsnede. De aero-afdeling voegde ook nog een gleuf aan de vloer toe om het effect van het verdwenen deel (in de foto hierboven geel getekend) te vergroten. Als onderdeel van deze update werden de drie vleugeltjes halverwege de vloer verwijderd.

Ferrari SF21 vergelijking vloer Illustratie: Giorgio Piola

Ferrari besteedde vervolgens een aantal races aan het perfectioneren van de luchtstroom rond de achterband. Daarbij werden verschillende configuraties gebruikt, variërend van vier tot zelfs zeven vinnetjes die vlak voor de achterband werden geplaatst.

Ferrari SF21 nieuwe vloer Illustratie: Giorgio Piola

We hadden het al over de drie vleugeltjes die op de oorspronkelijke vloer zaten, maar waren verdwenen nadat Ferrari was overgestapt op de Z-vormige vloer. De Scuderia bracht die drie vleugeltjes (in een iets andere vorm) in Oostenrijk terug op de auto, gecombineerd met zes vleugeltjes vlak voor de achterband.

Achtervleugel

Om de prestaties te verbeteren, besteedde Ferrari echter niet alleen veel aandacht aan de achterkant van de vloer. Zoals altijd in de Formule 1 heeft het ontwerp van het ene onderdeel invloed op de werking van andere onderdelen. Met alle aanpassingen aan de vloer moest dus ook goed gekeken worden of de achtervleugel van de SF21 nog wel optimaal werkte.

Ferrari SF21 vergelijking achtervleugel Illustratie: Giorgio Piola

Zoals hier boven valt te zien, heeft Ferrari twee verschillende ontwerpen klaarliggen met twee verschillende main planes, de bovenste horizontale vleugel. De ene vleugel (hierboven rechts) heeft een platte onderkant en is de lage downforce-configuratie. De andere (links) heeft een meer ronde onderkant, bedoeld om de downforce te maximaliseren zonder de luchtweerstand dramatisch te verhogen.

Halverwege de eerste helft van het seizoen veranderde Ferrari ook het onderste deel van de wing end plate waarbij het langere staartdeel werd ingekort (pijl).

Ferrari SF21 vergelijking voorvleugel Illustratie: Giorgio Piola

Om het feest helemaal compleet te maken, gebruikt Ferrari dit seizoen twee verschillende voorvleugels, afhankelijk van de hoeveelheid downforce die wordt vereist. Daarbij valt onder andere de buitenkant van de vleugel op en de positie van de verbindingen van de bovenste twee secties. Bij de bovenste vleugel staan die wat meer naar buiten, waardoor het binnenste deel van de vleugel wat meer kan buigen, terwijl de buitenste sectie statischer blijft.