F1 Tech: Ferrari test nieuwe vloer voor 2021 in Portugal

Ferrari kan zo al gegevens verzamelen over de vloer, die in de reglementen van 2021 een flink gat krijgt om de hoeveelheid downforce te beperken. De data van de echte wagen bieden altijd een meerwaarde ten opzichte van de gegevens van de CFD-simulaties en de windtunnel.

Ferrari SF1000 vloer vergelijking Photo by: Giorgio Piola

De laatste jaren kon de rand van de vloer, net voor de achterband, op heel wat aandacht rekenen bij de ontwerpers. Die rand krijg bij alle teams allerlei soorten gleuven om downforce te vinden. Ferrari heeft zich dit jaar op dat vlak ook nog ontwikkeld.

Als onderdeel van het plan van de FIA om downforce met 10 procent te verminderen - voornamelijk omdat de banden van Pirelli al sinds 2019 dezelfde zijn en dus niet zijn ontworpen voor meer downforce - wordt ook de vloer onder handen genomen. Een diagonaal stuk van de vloer wordt weggehaald en gleuven worden verboden.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 met vloer voor 2021 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren testte in Spa (foto boven) ook al een oplossing voor 2021 met die diagonale uitsnijding in de vloer. Ferrari bracht nu een vloer voor 2021 mee naar het circuit van Portimao. Vergeleken met het ontwerp van McLaren heeft Ferrari een extra welving aangebracht op de achterkant. Wellicht is dat om de luchtstroom op te rollen en de turbulentie veroorzaakt door de achterbanden af te zwakken, want die turbulentie kan een negatief effect hebben op de prestaties van de diffuser.

Volgend jaar moeten de vinnen op de brake ducts ook smaller worden en het lijkt erop dat Ferrari als deel van dit testpakket die verandering ook al heeft aangebracht. De diffuser heeft nu ook kortere gleuven.

