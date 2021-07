Coulthard: Strijd met Verstappen heeft F1-carrière Hamilton verlengd

Zeven keer op rij werd Mercedes wereldkampioen en in zes van die seizoenen legde Lewis Hamilton ook beslag op de titel bij de coureurs. Vaak deed hij dat bovendien op een zeer dominante manier, maar dit jaar is de situatie anders. De Britse coureur wordt echt uitgedaagd door Max Verstappen, terwijl Mercedes voor dezelfde uitdaging staat met Red Bull Racing. Na negen races heeft de Oostenrijkse renstal 44 punten voorsprong op de Zilverpijlen, Verstappen verdedigt tijdens de aanstaande Britse Grand Prix een marge van 32 punten op Hamilton.

Wie denkt dat Hamilton gedemotiveerd raakt doordat hij op achterstand staat, ziet het volgens Coulthard verkeerd. “Als je kijkt naar de laatste paar races waarin hij verloor, dan is hij veel kalmer en veel grootser in zijn nederlagen dan voorheen. Als hij werd verslagen door Nico [Rosberg] in de tijd dat ze teamgenoten waren, kon hij soms een beetje kribbig en een verwend kind zijn. Dat heb ik nu nog niet gezien”, vertelde Coulthard in de aanloop naar de Britse Grand Prix, die hij in 1999 en 2000 wist te winnen. De Schot denkt zelfs dat de strijd met Verstappen Hamilton goed doet. “Wat ik zie tot nu toe is elegantie, ik zie een soort zelfvertrouwen en ik zie een andere Lewis in deze uitdaging. Daarom denk ik dat hij echt geniet van de uitdaging.”

“Natuurlijk wil hij de titel, wie wil dat niet? Natuurlijk wil hij winnen, wie wil dat niet? Maar hij heeft al zoveel gewonnen. Hij is gewoon zo gemotiveerd door deze uitdaging dat hij voor nog twee jaar heeft getekend. Ik denk dat Max Verstappen en Red Bull dit jaar zijn carrière hebben verlengd, dat geloof ik echt”, vervolgt Coulthard. “Als hij dit jaar niet wint, dan gaat hij niet huilend de winter in. Ik denk dat hij dan denkt ‘weet je wat, als team hebben we niet geleverd, hoe kunnen we het volgend jaar beter doen’. Hij is gewoon zo’n pure racer - door de manier waarop hij is opgevoed door zijn familie, de totale focus en totale toewijding. Ik denk dat hij ervan houdt, dat denk ik echt. En het feit dat hij op dit moment niet wint, verlengt zijn carrière.”

'Mercedes en Hamilton moeten op Silverstone'

De druk staat er inmiddels dus vol op bij Mercedes en Hamilton, die in mei voor het laatst een F1-race wonnen. Dat was de Spaanse GP, waarin de 36-jarige Brit op tactiek won van Verstappen. Sindsdien pakte Red Bull vijf opeenvolgende zeges, waarvan Verstappen de laatste drie op rij won. Dat maakt dat de Britse Grand Prix een belangrijke wordt voor de regerend wereldkampioenen. Mercedes moet terug slaan op Silverstone om de grip op de titelstrijd niet nog verder te verliezen. “Ik ben heel nieuwsgierig, want Toto [Wolff] heeft duidelijk geloof in de prestaties van de auto”, zei Coulthard.

“Het team heeft zoveel geanalyseerd en zoveel begrip van waar hun auto qua prestaties staat ten opzichte van de competitie. Na hun simulaties weten ze daardoor relatief accuraat waar ze kunnen staan, het weer en enkele andere factoren en variabelen buiten beschouwing gelaten. Het voelt dus een beetje alsof Mercedes dit weekend moet leveren en dat geldt ook voor Lewis, want Max is voor niemand bang. Hij is een geboren winnaar, hij vaart mee op de golf en het zien van een hoop Britse vlaggen doet hem niets. Maar ik denk dat Lewis iemand is die op ongeveer dezelfde manier reageert op de steun in eigen land als Nigel Mansell, hij gelooft echt dat het hem sterker kan maken. Ik denk dat het een heel belangrijk weekend wordt voor het kampioenschap.”