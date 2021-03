Uitgelegd: Waarom de slimme diffusertruc van McLaren legaal is

Het intrigerende aan de diffuser van McLaren zit hem in de centrale sectie en wat het team gedaan heeft om rond de nieuwe restricties te werken ten aanzien van de hoogte van de verticale ‘strakes’, waarmee kanalen aan de onderzijde van de auto worden gecreëerd. Volgens de technische reglementen voor 2021 dienen deze strakes 50 millimeter korter te zijn dan voorgaande seizoenen. Het centrale gedeelte valt hier echter niet onder, zoals te zien is in onderstaande illustratie

De regels voor de diffuser voor het F1-seizoen 2021 Illustratie: FIA

In een poging te voorkomen dat de strakes in het centrale gebied hun volledige lengte houden, heeft de FIA een paar extra continuïteitsregels toegevoegd. Hierin staat dat het bodywork op die plek een continue lijn moet vormen. Artikel 3.7.10 lid c leest: “Alle bodywork dat zichtbaar is onder de auto en zich minder dan vijftig millimeter boven de referentielijn, binnen 250 millimeter van de centrale lijn én verder dan 175 millimeter achter de centrale lijn van het achterwiel bevindt, moet een enkele, doorlopende curve hebben als het een horizontaal vlak kruist.”

Dit is waar het team van McLaren creatief aan de gang is gegaan met de formulering van de regels. De Britse formatie heeft alsnog lange strakes in het midden weten te plaatsen door een en ander aan de onderzijde met elkaar te verbinden, zodat hier toch sprake is van een ononderbroken lijn. Als de lange strakes los waren gekoppeld van de ‘boat tail’-sectie (het centrale deel heeft veel weg van de achterkant van een boot), dan was er geen sprake geweest van een ononderbroken lijn en waren de strakes illegaal geweest. Hiermee samenhangend hebben de langere strakes ook een iets andere vorm gekregen: ze volgen de contouren van de ‘boat tail’.

Dergelijke continuïteitsregels, waarin dus staat voorgeschreven dat er sprake moet zijn van een ononderbroken lijn, zijn overigens niet nieuw in de Formule 1. Deze bestaan er ook al enkele jaren voor de neus van de auto en de sidepods, om ervoor te zorgen dat ontwerpers niet met buitengewoon complexe oplossingen komen voor deze delen van de wagen.

De diffuser van de MCL35M vergeleken met de diffuser van de MCL35

Behalve dat McLaren op zoek is gegaan om de lange strakes in de diffuser te houden, heeft men ook het ontwerp van de ‘boat tail’ onder handen genomen, mogelijk om de aerodynamische impact van het afsluiten van het centrale kanaal te beperken. De diffuser was trouwens sowieso een deel van de auto waar de ontwerpers een oog op moesten werpen voor dit jaar, vanwege de regelveranderingen ten aanzien van de achterkant van de vloer en de achterste ‘brake ducts’, die moesten zorgen voor een significant verlies aan neerwaartse druk.

McLaren blijkt overigens niet het enige team te zijn geweest dat overwogen heeft om de diffuser op deze manier in te richten. “Het ziet er interessant uit. Het is een concept waar wij ook naar hebben gekeken”, zei Red Bull-teambaas Christian Horner tijdens de test in Bahrein tegen Sky Sports. James Key, de technisch directeur van McLaren, denkt dat het concept snel door andere teams kan worden overgenomen, mochten zij dat willen. “Je kan tegenwoordig binnen een week al aan de slag met een idee van een ander team, met behulp van CFD”, zei hij. “Je moet er eerst achter zien te komen of het idee ook werkt op jouw auto. Dat is de sleutel. Vervolgens zou het zomaar kunnen dat je met een heel eigen geometrie komt, omdat je het principe achter het idee begrijpt, al blijft de clue dat het goed met de rest van de auto moet samenwerken. Vervolgens ga je er een week of twee later mee de windtunnel in en dan neem je het in productie. Tussen het moment dat de foto wordt gemaakt en je het op je eigen auto introduceert, zit waarschijnlijk dus zo’n drie tot vijf weken, als je er echt haast mee maakt.”