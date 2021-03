F1-teams verdeeld over financiële compensatie voor sprintraces

De bazen van de Formule 1 werken aan een plan om dit seizoen drie sprintraces te organiseren. Deze kortere races over zo’n 100 kilometer op zaterdagmiddag bepalen de startgrid voor de race op zondag. Voor de top-drie van de sprintrace is een beperkt aantal punten beschikbaar. Het experiment wordt in eerste instantie gehouden op Silverstone, Monza en Interlagos, waarna een evaluatie plaatsvindt. Formule 1-teams zijn in grote lijnen akkoord met het plan voor sprintraces en voorafgaand aan de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein wordt er een formele stemming gehouden over het voorstel.

Het financiële plaatje kan echter een struikelblok vormen voor de doorgang van de sprintraces. Teams vrezen dat wagens extra schade oplopen omdat er meerdere races gehouden worden in een weekend. De kans dat er in de eerste ronde van een sprintrace een voorvleugel – of andere zaken - aan puin gereden wordt, kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben als teams extra onderdelen moeten produceren. Er is gesproken om de sprintraces verder naar voren te halen in de kalender, maar de slepende discussie over de details zorgt ervoor dat er tot op heden geen akkoord is.

'Financial fairplay' in het geding

Naar verluidt heeft de FOM aangeboden om een extra bijdrage te leveren aan teams op basis van de specifieke kosten die gemaakt worden tijdens sprintraces. Dat inkomen zou dan bovenop het huidige budgetplafond (145 miljoen dollar) komen. Bronnen van deze site suggereren echter dat sommige deelnemers zich hard maken voor een veel hogere bijdrage van de sport. Sommige grote teams suggereren zelfs dat de kosten driemaal zo hoog kunnen zijn dan het voorstel dat op tafel ligt (ongeveer 1 miljoen dollar extra). Vooral de teams die onder het budgetplafond zitten zouden het hier niet mee eens zijn. Zij zien er geen heil in dat het budgetplafond voor de grotere teams weer omhoog gehaald wordt. Deze teams menen ook dat het bedrag van 1 miljoen dollar veel hoger is dan wat de uitgaven realistisch gezien zullen zijn. Bovendien verwachten zij dat topteams het bedrag uit gaan geven aan het verbeteren van de wagen, in plaats van het besteden aan de opgelopen schade.

In een van de meest recente vergaderingen werd een tegenvoorstel gedaan waarbij er een soort verzekering zou komen. Er zou dan een specifieke betaling gedaan worden op basis van de aangerichte schade. Dit bedrag zou dan na afloop van de race berekend en uitgekeerd worden. Het zou betekenen dat de gemaakte kosten eerlijk gecompenseerd worden en de schijn weghalen dat de grote teams het bedrag gebruiken voor andere zaken. Het gebrek aan consensus over dit onderwerp levert naar verwachting een spannende stemming op. De Formule 1 heeft een ‘supermeerderheid’ nodig om goedkeuring te krijgen. Het betekent dat 28 van de 30 stemmen voor moeten zijn. De Formule 1 en FIA hebben elk 10 stemmen terwijl alle teams elk 1 stem hebben.

De stemming rond dit voorstel kan ook interessant zijn met betrekking tot de invloed die teams hebben op hun klanten. Fabrieksteams kunnen hun partners vragen het plan te steunen of juist af te schieten. Hoewel de financiële details nog uitgewerkt moeten worden, zal dit geen showstopper worden voor het plan om sprintraces te houden. Op de een of andere manier zal het plan wel uitgevoerd worden.