Stroll over Vettel: “Hij maakt intelligente opmerkingen”

“Hij is erg deskundig als het gaat om het gedrag van de auto en weet heel goed wat hij wil van de auto”, laat Stroll weten, wanneer Motorsport.com hem vraagt hoe het is om met Vettel samen te werken. “Zijn opmerkingen zijn erg intelligent.” Het is niet meer dan een eerste indruk, benadrukt Stroll. De samenwerking is immers net begonnen. “Ik weet zeker dat ik hem in de komende weken veel beter zal leren kennen, als we gaan racen en tegelijkertijd op de baan zijn en op vergelijkbare programma’s zitten. Ik denk dat we dan veel meer aan elkaars feedback zullen hebben en een veel beter idee hebben waar de ander het over heeft.”

Vettel begint bij Aston Martin aan een nieuw avontuur, na zes jaar bij Ferrari te hebben gereden. Stroll begint intussen aan zijn derde seizoen bij het team uit Silverstone. Zodoende zal de Duitser zeker in de beginperiode ook wat aan de coureur uit Montreal kunnen hebben. “Ik heb al een aantal jaren achter de rug bij dit team, dus ik ben zeker meer vertrouwd met deze auto en met hoe dit team opereert dan hij”, beaamt Stroll. “Hij is nog steeds bezig om aan veel dingen te wennen en te leren over hoe dit team opereert en hoe de auto werkt. Er zijn veel nieuwe knoppen en andere nieuwigheden om vertrouwd mee te raken. We bevinden ons dus in een andere positie, maar ik weet zeker dat we het team samen de goede kant op kunnen gidsen en dit jaar het maximale uit de auto kunnen halen.”

Voor Stroll wordt het alweer zijn vijfde seizoen in de koningsklasse van de autosport. Naar eigen zeggen is hij flink gegroeid sinds zijn eerste jaren bij Williams. “Ik groei als coureur elk jaar weer. Ik krijg steeds meer ervaring. Ik heb vorig jaar ook weer dingen geleerd, waardoor ik dit jaar sommige zaken iets anders zal aanpakken, zodat ik sommige van de fouten die ik vorig jaar maakte, dit jaar niet opnieuw zal maken. Dat hoort gewoon bij de ontwikkeling die je doormaakt als Formule 1-coureur.” Gevraagd welke zaken hij dit jaar anders zal aanpakken: “Het gaat om kleine dingen met betrekking tot de race - hoe je de lange runs inricht, bijvoorbeeld - en de kwalificatie, hoe je het maximale uit de auto haalt en hoe je de balans van de auto precies krijgt zoals je hem graag wil hebben. Ik weet nu beter welke veranderingen ik moet doorvoeren aan de set-up zodat ik het maximale uit de wagen kan halen. Dat soort dingen. Nu ik een paar jaar bij dit team heb gereden, heb ik gewoon een beter idee op welke punten ik me moet focussen om optimaal te kunnen presteren.”