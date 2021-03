Red Bull Racing vangt F1-seizoen 2021 aan met nieuwe brandstof

Vorig jaar was er geen ontwikkeling toegestaan van de brandstof en ook in 2021 mag er maar met één brandstofspecificatie gereden worden. Zodoende is de nieuwe formule die voor dit jaar is ontwikkeld erop gericht om meteen vanaf de eerste race in Bahrein, die volgende week plaatsvindt, het maximale aan performance uit de Honda RA621H te halen.

“Na een succesvol verlopen jaar zonder engine penalty’s zijn we voor deze upgrade verder gaan zoeken naar nog meer performance en betrouwbaarheid”, laat Tomek Young, Global Motorspots Technology-manager bij ExxonMobil weten. “Ik twijfel er niet aan dat de Esso Synergy Race Fuel een bijdrage zal blijven leveren aan de successen van Red Bull Racing en Honda op het circuit in wat een veelbelovend seizoen voor het team belooft te worden.”

“Het afgelopen jaar hebben de specialisten van ExxonMobil nauw samengewerkt met onze engineers en die van Honda om tot een brandstof te komen die volledig in harmonie werkt met onze nieuwe power unit en de RB16B”, zegt teambaas Christian Horner. “Elk element vormt een enorm waardevol wapen in het arsenaal waarmee het team dit jaar ten strijde trekt in het wereldkampioenschap.” Pierre Waché, de technische baas bij Red Bull Racing, onderstreept het belang van de nieuwe peut. “Brandstof is een enorm belangrijk component en de juiste formule kan niet alleen tot meer rauw vermogen en een hogere efficiëntie leiden, maar kan de fabrikant ook verschillende aanknopingspunten geven om bepaalde dingen verder te ontwikkelen die de prestaties kunnen helpen optimaliseren. De nauwe samenwerking tussen ExxonMobil, Honda en het team hebben daar in elk geval voor gezorgd bij de RB16B, en we kunnen niet wachten om de resultaten daarvan komend seizoen tot uiting te zien komen.”