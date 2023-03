Te koop: de oude Formule 1-motorhome van Force India

De motorhomes zijn gedurende F1-weekends in principe alleen toegankelijk voor teamleden, media en gasten van de teams. Het is de plek waar coureurs zich tijdens raceweekends kunnen terugtrekken, teams vergaderen en de sponsoren in de watten worden gelegd. Het 'normale' publiek in de paddock kan alleen naar binnen turen zodra de schuifdeur zich opent. Het is echter nu mogelijk om zelf de trotse bezitter te worden van een motorhome.

Op veilingsite eBay staat de oude motorhome van Force India, dat later Racing Point en uiteindelijk Aston Martin werd, te koop. Het grote opvallende gebouw met drie etages is jarenlang de basis geweest van de Indiase renstal op alle Europese circuits. "De hospitality is voorzien van slaapruimtes, een volledig uitgeruste keuken, badkamers met douches en toiletten, een ruime receptie en een kantoor", zo staat te lezen in de advertentie. Afgaande op de foto's krijg je de complete inboedel erbij.

De geïnteresseerden moeten wel hun portemonnee trekken. Voor een slordige 500.000 euro mag je hem komen ophalen in de plaats Hildesheim in de deelstaat Nedersaksen, Duitsland. Voor dat bedrag krijg je niet alleen de motorhome, ook de zes grote aanhangers zijn bij de prijs inbegrepen. Zo vervoer je de motorhome eenvoudig van locatie naar locatie.

De Formule 1 racet momenteel nog buiten Europa, maar vanaf Imola keren de motorhomes weer terug in de paddock. Voor wie het gemist heeft: dit waren in 2022 de F1-motorhomes in de paddock.

Video: De Force India-motorhome wordt opgebouwd in de paddock van Monaco