Foto’s: De motorhomes zijn terug in de Formule 1-paddock

Na races in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië is het Formule 1-circus terug op Europese bodem. Niet voor lang, want de race hierna staat in Miami gepland. Toch zien we op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari voor het eerst dit jaar de nieuwe motorhomes voor het F1-seizoen 2022. Met deze indrukwekkende gebouwen trekt de koningsklasse van de autosport de komende maanden door Europa. De complexen zijn in een paar dagen op te bouwen en af te breken, en zijn voorzien van alle benodigde luxe. De teams hebben hier hun eigen catering gehuisvest, inclusief keukens. Ook zijn er ontvangstruimten voor gasten, kamertjes voor de teamleiding en coureurs en in veel gevallen een bar.

Bekijk hieronder de indrukwekkende motorhomes voor het Formule 1-seizoen 2022:

RedBull Racing motorhome 1 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes motorhome 2 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren motorhome 3 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren motorhome 4 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari motorhome 5 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari motorhome 6 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari motorhome 7 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images FIA motorhome 8 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Williams Racing Motorhome 9 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Haas Motorhome 10 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Aston Martin Motorhome 11 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Aston Martin Motorhome 12 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Alpha Tauri Motorhome 13 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Alpha Romeo Motorhome 14 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images AlphaTauri motorhome 15 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Alpine Motorhome 16 / 16 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images