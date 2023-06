Ferrari ving het Formule 1-seizoen 2009 aan met Kimi Raikkonen en Felipe Massa. Laatstgenoemde raakte echter ernstig gewond, nadat hij in het Hongaarse Grand Prix-weekend een kilo wegende veer van de Brawn van Rubens Barrichello tegen het hoofd kreeg. Uiteraard moest de Braziliaan de rest van dat seizoen laten schieten. De Scuderia verving Massa door Luca Badoer, die al enige tijd als test- en reservecoureur aan Italiaanse team verbonden was. Hij presteerde niet naar behoren en werd na de Grand Prix van België vervangen door een Italiaan die al heel wat F1-ervaring had.

Giancarlo Fisichella begon in 1996 bij Minardi in de Formule 1. Vervolgens reed de Italiaan nog voor Jordan, Benetton, Sauber, Renault en uiteindelijk Force India. Bij het laatstgenoemde team schitterde de nu 50-jarige coureur tijdens het raceweekend in Spa-Francorchamps. Fisichella knalde met de VJM02 naar de pole-position en werd een dag later tweede, achter Raikkonen.

Zijn indrukwekkende prestatie was ook het management in Maranello niet ontgaan, dat hem een aanbod deed om de rest van 2009 bij Ferrari af te maken. "Ik werd kort na de race benaderd. Mijn manager zei: 'Giancarlo, er is een mogelijkheid. Maak je klaar, denk er gerust over na, er is een kans bij Ferrari voor de komende vijf races'", zegt Fisichella in Beyond The Grid. "We moeten er natuurlijk wel uitkomen met Force India, Vijay Mallya en Ferrari, maar er is een mogelijkheid.' Twee dagen later, op een dinsdag, belde hij en zei: 'Giancarlo, morgen verwacht Stefano Domenicali ons in Maranello.' Ik ging erheen, sprak met Stefano en met Vijay. Hij was aardig genoeg om me naar Ferrari te laten gaan."

De Ferrari F60 van 2009 beschikte over een aantal zaken die de VJM02 niet had. Force India werkte niet met het KERS-systeem, waarbij de hitte van de remmen werd opgeslagen als energie en omgezet kon worden in extra vermogen, en niet met het systeem waarbij de coureurs tijdens het rijden de stand van de voorvleugel kon aanpassen. "Het was een lastige beslissing. De Force India was competitief op dat moment. Ik wist dat ik in een andere auto, in de Ferrari, ook meteen moest racen. De mogelijkheid om tijdens het seizoen te testen was er niet. Het KERS-systeem, de voorvleugel-stand die kon worden aangepast, het was allemaal nieuw voor me. Ik wist ergens dat het niet verstandig was om naar Ferrari te gaan, maar dit was vanaf kinds af aan mijn droom en ik zat tegen het einde van mijn carrière. Ik zei meteen ja."

Andere rijstijl

In de voorbereidingen op zijn Ferrari-kans, kreeg Fisichella wel de kans om een test van 100 kilometer af te werken. Daarna was het meteen tijd voor de Grand Prix van Monza in Italië. "Het rijden was heel anders", vervolgt hij. "Je moest laat terugschakelen. Mijn rijstijl was compleet anders. Ik schakelde normaal gesproken meteen bij het remmen al terug. In elke bocht vertelde mijn engineer wat ik moest doen met KERS, met de voorvleugel, met de aandrijfas. Daarnaast was de auto niet snel genoeg, ook al won Kimi in Spa. Het was een lastig einde van mijn seizoen. Maar zoals ik zei was het al een lange tijd mijn droom. Ik ben nog steeds een van de Ferrari-coureurs en ben nog steeds blij met mijn keuze."

Fisichella reed de Grands Prix van Italië, Singapore, Japan, Brazilië en Abu Dhabi. Zijn beste resultaat was een negende plek op Monza. Het F1-seizoen 2009 sloot hij met acht punten als vijftiende af. Na dat seizoen verliet hij de koningsklasse en stapte over naar het langeafstandsracen.

Giancarlo Fisichella viert zijn tweede plek in België. Foto: Andre Vor / Sutton Images