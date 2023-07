Voormalig Force India-teambaas Bob Fernley (70) overleden

Bob Fernley zette zijn eerste stappen in de Formule 1 in de vroege jaren 80. Met het team van Ensign hielp hij goede vriend Jim Crawford aan de Britse F1-titel van 1982, om vervolgens gezamenlijk de overstap te maken naar de CanAm. Met een omgebouwde Ensign werd Crawford in 1983 en 1984 tweede in dat kampioenschap. Daarna volgde in de jaren 80 nog een avontuur in IndyCar, om vervolgens ambities buiten de autosport na te streven. Zo introduceerde hij met een van zijn projecten koolstofvezeltechnologie in het Chinese ruimtevaartprogramma, maar ook was hij actief in de hotelbusiness.

Intussen was Fernley ook close geworden met Vijay Mallya, die in 2008 de Formule 1 betrad door Spyker over te nemen en het team om te dopen in Force India. De goede vriendschap bracht Fernley terug naar de autosport, waarbij hij in feite fungeerde als de oren en ogen van Mallya op het circuit en in de fabriek in Silverstone. Ook was hij grotendeels verantwoordelijk voor de gesprekken met de FIA, de Formule 1-organisatie en de media. Na enkele moeizame beginjaren werd onder Fernley en chief operating officer Otmar Szafnauer werd echter gestaag progressie geboekt, wat leidde tot de vijfde plaats in 2015 en P4 bij de constructeurs in 2016 en 2017. Dat deed Force India door teams met grotere budgetten te verslaan.

De financiële situatie van Force India kwam echter steeds meer onder druk te staan, waarna de crisis in de zomer van 2018 compleet was toen Mallya in eigen land verdacht werd van misdrijven. Het team ging failliet en werd in de zomerstop overgekocht door Lawrence Stroll, die de renstal omdoopte tot Racing Point. Daarmee kwam Fernleys betrokkenheid bij het team ten einde. In 2019 dook hij onverwachts op bij McLaren om de Indy 500-deelname van Fernando Alonso in goede banen te leiden. Dat lukte niet, want Alonso kwalificeerde zich niet. Later was Fernley nog een periode hoofd van de single-seater commissie van de FIA, waar hij huidige F1 CEO Stefano Domenicali opvolg. Vrijdagavond werd bekend dat Fernley is overleden. Hij is 70 jaar oud geworden.