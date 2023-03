Na twee races gaat Max Verstappen met 44 punten aan de leiding in het Formule 1-kampioenschap, al bedraagt het verschil met teamgenoot Sergio Perez slechts één punt. Van de concurrentie heeft het team uit Milton Keynes tot op heden weinig last. Aston Martin-coureur Fernando Alonso is tot dusver de voornaamste uitdager van de Red Bull-rijders gebleken, maar een serieuze bedreiging voor de zege vormde hij in Bahrein en Jeddah allerminst.

Mocht het gevecht om het kampioenschap daadwerkelijk uitdraaien op een Red Bull-onderonsje, zou Christian Horner wel eens zijn handen vol kunnen krijgen aan het in goede banen leiden van deze strijd. De teambaas maakt zich echter geen zorgen. “We hebben twee zeer volwassen coureurs die inmiddels al even met elkaar samenwerken”, antwoordt de Brit na een vraag van Motorsport.com. “We hebben voor de wedstrijd de race met elkaar doorgenomen en ook het bewuste scenario besproken zoals het zich uiteindelijk voltrok. Daarover zeiden we: ‘Jullie zijn vandaag vrij om tegen elkaar te racen, maar de regel is dat het team eerst komt en heb respect voor elkaar en de auto waarmee je rijdt, want we willen het maximale aantal punten scoren.’ En daar hebben ze zich aan gehouden.”

Toen Verstappen en Perez na afloop van de Grand Prix van Saudi-Arabië gevraagd werd naar het scenario waarin beide Red Bull-coureurs onderling bepalen wie er wereldkampioen wordt, zei de Nederlander, die als tweede aan de finish kwam op het stratencircuit van Jeddah: “Nou, als dat het geval is, dan is de situatie redelijk simpel, toch? We zijn vrij om tegen elkaar te racen, dus de beste zal vooraan finishen.” De Mexicaan, die op de baan aan de Rode Zee zijn vijfde overwinning in de Formule 1 behaalde, voegde toe: “Als het zo verloopt, dan is dat op de eerste plaats fantastisch nieuws voor het team. Want als het tussen ons twee gaat, zou dat betekenen dat we behoorlijk ver voor de rest zitten en dat we ons als team in een geweldige positie bevinden.”

