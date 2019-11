Strafpunten in F1: Verstappen na Mexico nog niet in gevarenzone

Allereerst valt op dat Max Verstappen is gestegen op deze ranglijst, vanzelfsprekend een twijfelachtige eer. Waar de Nederlander twee weken geleden nog een stafpunt mocht schrappen, vanwege de touché met Kimi Raikkonen op Suzuka 2018, heeft hij er voor het vergrijp in de kwalificatie juist twee punten bijgekregen. Het vol doortrappen na de crash van Valtteri Bottas, met een gele vlag tot gevolg, levert de Limburger deze extra punten op.

Zorgen hoeft Verstappen zich echter allerminst te maken. Bij twaalf strafpunten binnen een jaar zal een coureur pas voor de eerstvolgende race worden geschorst. Maar met 'slechts' vier punten op de teller is dat nog lang niet aan de orde voor de Red Bull-coureur. Sebastian Vettel flirtte in Japan - met zijn valse start - wel voorzichtig met de gevarenzone, maar heeft inmiddels ook meer lucht. De Duitser is nog steeds koploper in het onderstaande klassement, maar heeft twee punten van 2018 mogen wegstrepen en hoeft dus evenmin te vrezen voor een race brommen.

Het volledige en actuele overzicht van de strafpunten in F1: