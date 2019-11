Opgehelderd: Verstappen is ook statistisch de Mexico-pole kwijt

Verstappen verbaasde afgelopen zaterdag vriend en vijand door met de ogenschijnlijk inferieure RB15 ineens over het Autodromo Hermanos Rodriguez te vliegen. De topsnelheid van Ferrari bleek zelfs niet genoeg om hem van de pole af te houden. De vreugde over zijn eerste startplek duurde welgeteld drie uurtjes, toen kwam de tergend langzaam opererende FIA alsnog tot inzicht en kende men Verstappen een - overigens terechte - gridstraf van drie plaatsen toe.

De eerste startplek voor zondag was daarmee om zeep, maar het behoud van de statistische pole zou nog een doekje voor het bloeden kunnen zijn. Verschillende media wisten al te melden dat zijn pole-position voor de geschiedboeken wel overeind blijft. Dit blijkt echter onjuist. Motorsport Stats, de officiële dataleverancier van de FIA, bevestigt namelijk aan Motorsport.com dat Verstappen ook daar zijn pole is kwijtgeraakt. Zo mogen we geen tweede pole voor de Nederlander, maar juist een zevende pole-position in de nog prille carrière van Charles Leclerc bijschrijven in de annalen.

"Voor statistische doeleinden wordt de pole-position alleen toegekend aan de coureur die de officiële startgrid aanvoert", laat FIA-partner Motorsport Stats desgevraagd weten. Die werd pas opgemaakt na het uitdelen van de straf en dus gaat Verstappen formeel slechts als vierde de boeken in. Het voorval van Verstappen is overigens bepaald niet uniek, er bestaan in het recente verleden meerdere precedenten. "Wat er in Mexico met Verstappen gebeurde, is vergelijkbaar met eerdere races. Bijvoorbeeld Italië 2005, Kimi Raikkonen pakte daar pole maar moest tien plaatsen achteruit door een motorwissel. De pole werd daardoor toegeschreven aan Juan Pablo Montoya. In Hongarije 2007 werd Fernando Alonso bestraft omdat hij Lewis Hamilton een kwalificatieronde ontnam [het beruchte pits-incident], de pole ging daardoor alsnog naar Hamilton. En in Monaco 2012 werd Michael Schumacher bestraft voor een ongeluk in de voorgaande race. Daardoor ging de pole destijds naar Mark Webber."

Het - ook statistisch - afnemen van Verstappens pole is met andere woorden volledig in lijn met het recente F1-verleden. Volgens Motorsport Stats is er maar uitzondering op de hierboven beschreven regel: op het moment dat de definitieve grid al lang en breed is opgemaakt, maar de polesitter vanwege een technisch ongemak toch niet van zijn normale startplek kan vertrekken. In dat geval blijft de pole statistisch wel behouden. "Als een coureur door technische tegenslag niet vanaf de definitief vastgestelde gridpositie kan vertrekken, zoals met Ayrton Senna in Brazilië 1988 en Alain Prost in Hongarije 1993, dan behoudt hij zijn pole-position statistisch gezien wel." Bij Verstappen was dat vanzelfsprekend niet aan de orde. De teller blijft daardoor formeel nog even op één pole steken voor de Limburger.