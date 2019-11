Alles wat je moet weten over de rechtszaak tegen Circuit Zandvoort

Waar gaat het eigenlijk over?

Natuurorganisaties hebben de krachten gebundeld om de werkzaamheden aan Circuit Zandvoort een halt toe te roepen. Ondanks dat het circuit al heeft meegewerkt aan de verplaatsing van de zandhagedissen, zijn de activisten allerminst gerustgesteld. Zij willen de verbouwing volledig stilleggen, aangezien onder meer Stichting Duinbehoud en Milieudefensie 'onherstelbare schade aan het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis' vrezen. Het circuit en de provincie Noord-Holland betwisten dat. Zij stellen juist dat de schade aan de leefomgeving, dankzij de huidige en weloverwogen aanpak, maar beperkt en tijdelijk is.

Alhoewel het Circuit Zandvoort benadrukt op alle vlakken binnen de kaders van het toelaatbare te blijven, denken de activisten een sterke casus te hebben. Zo liet de Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen al weten dat de hagedissen en padden 'zwaar beschermde Europese diersoorten' zijn. Volgens hun advocaat mag het leefgebied van dergelijke dieren alleen worden aangetast als er een 'dwingend openbaar belang' is. Het organiseren van een sportevenement, zoals een Formule 1-race, zou volgens hen absoluut niet in die categorie vallen. Het circuit en de provincie wijzen daarentegen op het economische belang van de F1-race, om zo wel degelijk een maatschappelijk belang aan te tonen.

Daarnaast zijn de milieuactivisten verbolgen over het feit dat Circuit Zandvoort zonder vergunningen (die inmiddels wel zijn verstrekt) zou zijn begonnen aan de bouwwerkzaamheden. Het circuit liet al meteen aan Motorsport.com weten dat men volledig binnen de regels opereerde: "Deze voorbereidende werkzaamheden vinden volledig plaats binnen de hekken van het circuit en er wordt niet gewerkt in Natura 2000-gebied." Stichting Duinbehoud durft dit echter te bestrijden en ziet een overtreding van de regels. "Wij hebben moeten constateren dat werkzaamheden zijn uitgevoerd in Natura 2000 gebied, [dat is] in strijd met de vergunningvoorschriften. En [ook hebben wij geconstateerd] dat werkzaamheden zijn gestart vooruitlopend op vergunningverlening. De provincie treedt niet handhavend op ondanks diverse handhavingsverzoeken."

Vandaar ook deze gang naar de rechter. Later vandaag doet de rechtbank Noord-Holland, de vestiging te Haarlem om precies te zijn, uitspraak in de zaak en wordt dus duidelijk of de werkzaamheden aan Circuit Zandvoort al dan niet moeten worden stilgelegd. Voor alle duidelijkheid: deze rechtszaak gaat puur over de bovenstaande bezwaren van de natuurclubs, andere grote thema's (zoals stikstof) vallen hier niet onder.

