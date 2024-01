Steiner baalt van overhaast afscheid bij Haas F1: "Geen afscheid kunnen nemen."

Het ontslag van Guenther Steiner kwam voor velen als een verrassing. Hij was sinds de oprichting van Haas F1 in 2014 – vanaf 2016 deed het team mee aan het F1-kampioenschap – de drijvende kracht achter het team van eigenaar Gene Haas. Die blijkt inmiddels echter een andere visie te hebben over de toekomst van de Amerikaanse renstal die vorig jaar met slechts twaalf punten onderaan eindigde in het constructeurskampioenschap.

Steiner, die mede door de Netflix-serie Drive to Survive een populair figuur werd, vond dat het team nieuwe investeringen nodig had, terwijl Haas het huidige uitgave-niveau wil handhaven, maar de efficiëntie wilde bevorderen. Uiteindelijk leidde dat meningsverschil tot het vertrek van Steiner en het aanstellen van technisch directeur Ayao Komatsu als nieuwe teambaas.

Tijdens een toespraak op de autosportbeurs Autosport International 2024 in Engeland bevestigde Steiner dat hij het nieuws over zijn ontslag te horen had gekregen tussen kerst en oudjaarsdag en dat zijn abrupte vertrek betekende dat hij geen fatsoenlijk afscheid kon nemen van het team. "Mag ik beginnen met een kleinigheidje voor mijn kant?", onderbrak Steiner toen hij zaterdagochtend op het hoofdpodium sprak met Sky Sports F1-commentator David Croft. "Ik heb niet de kans gehad om een paar mensen te bedanken toen ik Haas F1 verliet. Ik wil graag alle teamleden bedanken, want ik kon geen fatsoenlijk afscheid nemen toen ik vertrok. Dus dat doe ik op deze manier. En ik wil ook alle fans bedanken die ons gesteund hebben toen ik daar was. Ik ben enorm dankbaar.”

Gevraagd hoe hij zich direct na zijn vertrek voelde, zei Steiner. "Het stak [om geen afscheid te kunnen nemen], maar ze kennen me allemaal en ze weten allemaal dat ik waardeer wat ze hebben gedaan. Het is altijd het beste om rechtstreeks te kunnen zeggen: 'hé jongens, bedankt voor wat jullie voor het team hebben gedaan.' Het zou leuk zijn om dat tegen iedereen te kunnen zeggen.”

Steiner voegde eraan toe dat hij verbaasd was door het belletje en de mededeling van Gene Haas dat zijn contract niet verlengd zou worden, maar gaf toe dat de Amerikaanse zakenman de vrijheid had om het team te leiden zoals hij dat wilde. Ook gaf hij aan terughoudend te zijn over zijn toekomst in de Formule 1.

"Of de Formule 1 me wil hebben? Ik weet het niet!", zei de Italiaan. "Weet je, ik heb geen haast. Er zijn altijd mensen die me zullen zien in de Formule 1; ik heb veel mensen ontmoet en veel vrienden gemaakt. Als er iets interessants is dat me uitdaagt, dan zeg ik ja, maar gewoon op zoek gaan naar een baan om in de F1 te blijven, dat is misschien niet wat ik wil."