Teambaas Stella geniet van nieuwe rol bij McLaren

De Italiaanse ingenieur die sinds 2015 in dienst is bij McLaren wist het team na een desastreuze start van het seizoen in een nieuwe richting te sturen. Stella bracht veranderingen aan in de structuur van de voormalige kampioenenstal en blonk vooral uit door zijn open manier van communiceren naar pers en publiek.

In antwoord op de vraag van Motorsport.com of zijn openheid een bewuste strategie was, zei Stella: "Ik heb een heel eenvoudige strategie: zeg gewoon hoe de dingen zijn. Het is heel eenvoudig, het geeft je een solide basis. Als je probeert om verhalen te creëren die niet overeenkomen met de realiteit, dan kun je daar misschien op korte termijn mee wegkomen, maar het vormt geen fundament om op te bouwen."

"Uiteindelijk zeg ik liever: 'Ik kan dit en dat niet delen' omdat ik de concurrentie niet wijzer wil maken of omdat het gevoelig ligt, dan dat ik laat zien dat ik overal over mee kan praten", vervolgde Stella. “Ik zeg liever [niets].”

Niet alleen de pers zag afgelopen seizoen een nieuwe openheid bij McLaren, ook intern zette Stella’s benadering de toon. "Intellectuele eerlijkheid en striktheid zijn heel belangrijk. Die waarden zijn niet alleen belangrijk omdat ze bij mij horen, ze zijn belangrijk omdat ze bij onze teamcultuur horen", legde Stella uit. "Dat wordt verwacht van iedereen die bij McLaren werkt. Eerlijk en strikt zijn, en de feiten erkennen voor wat ze zijn. Want pas als we de feiten hebben, kunnen we ernaar handelen."

De koerswijziging onder Stella lijkt effect te hebben gehad. Onder zijn leiding – en na een moeizame start – groeide McLaren gedurende het seizoen uit tot een subtopper. Lando Norris en Oscar Piastri streden regelmatig om de podiumplaatsen en het team werd uiteindelijk vierde in het constructeursklassement.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Andrea Stella met coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

Stella zag die opmars met plezier aan. "Ik moet zeggen dat ik ervan heb genoten – deze nieuwe ervaring in mijn professionele carrière, zelfs toen de resultaten op de baan niet erg goed waren. Dat komt omdat de echte motivatie, het echte plezier dat ik beleef aan deze baan, voortkomt uit de interactie met mensen. En dan zien dat de groep die je probeert op te bouwen, groeit en de mensen zien oppakken, zich ontwikkelen, competenter worden, meer vertrouwen krijgen – dat is eigenlijk wat me de energie geeft. Als er vervolgens resultaten op het circuit komen, dan wordt dat versterkt. Maar je kunt de motivatie, je kunt zelfs de uiteindelijke reden waarom je dit doet, niet baseren op resultaten."