Guenther Steiner per direct weg bij Haas F1, Komatsu nieuwe teambaas

Guenther Steiner is aankomend Formule 1-seizoen niet langer de teambaas van Haas F1, het team dat hij mede heeft opgebouwd. De flamboyante Italiaan uit Südtirol stond aan de wieg van het team, met zijn idee voor een Formule 1-team dat zoveel mogelijk Ferrari-technologie zou gebruiken en het plan om dat team te financieren met het geld van gereedschappengigant Haas. Steiner heeft sinds de allereerste Grand Prix van het Amerikaanse team in 2016 de scepter gezwaaid als teambaas, maar lijkt nu de prijs te moeten betalen voor tegenvallende resultaten. Zijn eind 2023 aflopende contract is niet verlengd en hij is per direct vervangen door Ayao Komatsu.

Haas krijgt daarmee voor het eerst in diens bescheiden Formule 1-historie een andere teambaas. Net als Steiner is ook technisch directeur Simone Resta niet langer actief voor de brigade van teameigenaar Gene Haas. “Ik wil Guenther allereerst hartelijk bedanken voor zijn harde werk in het voorbije decennium”, laat Haas in een verklaring weten. Steiner heeft in het persbericht niet gereageerd op de doorgevoerde veranderingen, al impliceren de woorden van Haas dat die wijzigingen samenhangen met teleurstellende resultaten in de voorbije jaren. “Om als organisatie verder te komen, is het duidelijk dat onze prestaties op de baan moeten verbeteren. Met het promoveren van Komatsu tot teambaas hebben we engineering nu in het hart van ons management zitten.”

Gene Haas duidt hiermee op de achtergrond van Komatsu, die begin 2016 samen met Romain Grosjean de overstap maakte naar het F1-project van Haas. De Japanner vervulde jarenlang de taak ‘chief race engineer’ en was daarmee verantwoordelijk voor de technische zaken van het team op het circuit. Voordien werkte Komatsu onder meer voor BAR, Renault en daarmee samenhangend voor Lotus F1. “Ik ben natuurlijk bijzonder blij met deze kans om nu teambaas te worden van Haas F1”, laat de Japanner in een eerste reactie weten. “Ik ben er sinds het debuut van het team in 2016 al bij geweest en voel me zeer betrokken bij het team en bij ons doel om succesvol te zijn.”

Steiner wilde meer middelen, Gene Haas wil rap verbetering zien

Komatsu weet dat hem als teambaas meteen een zware taak te wachten staat. De line-up verandert met Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen niet, maar de nieuwbakken teambaas weet wel dat het aanmerkelijk beter moet. “In onze business draait het allemaal om prestaties. Wij zijn de afgelopen jaren niet competitief genoeg geweest en dat is een bron van frustratie voor ons allemaal. We krijgen geweldige steun van Gene Haas en van onze partners, en we willen dat enthousiasme graag omzetten in prestaties op de baan. We beschikken over een geweldig team verspreid over Kannapolis, Banbury en Maranello, waardoor ik ervan overtuigd ben dat we samen tot goede resultaten kunnen komen.”

Komatsu zal in de praktijk ondersteuning krijgen van een nieuwe 'chief operating officer', die nog moet worden aangesteld. Het duo moet in ieder geval rap leveren, aangezien Gene Haas bovenal een constanter Formule 1-team wil zien in 2024. “We hebben in het verleden wel wat succes gekend, maar we moeten constanter de resultaten gaan scoren die onze organisatie helpen om de grote doelstellingen te behalen. We moeten efficiënter omgaan met de middelen die we hebben, waardoor het verbeteren van onze design- en engineering-afdelingen cruciaal zal blijken.”

De laatste woorden zijn van belang om de achtergrond te begrijpen. Zo heeft Steiner meermaals benoemd dat meer middelen en dus meer investeringen welkom zijn, bijvoorbeeld om op te boksen tegen Williams, Sauber en AlphaTauri die de nieuwe CapEx-mogelijkheden benutten. Gene Haas hamerde daarentegen op het verbeteren van de efficiëntie. Op engineering-gebied valt er volgens hem nog veel te winnen en dat is ook meteen een reden dat Haas bij Komatsu is uitgekomen, een persoon die niet alleen het team, maar ook de engineering-wereld van binnenuit kent. Het past sowieso in een trend waarin steeds meer kopstukken met een engineering-achtergrond al dan niet intern promoveren naar de rol van teambaas. Het is onder meer met onder meer Andrea Stella (McLaren), Mike Krack (Aston Martin) en James Vowles (Williams) gebeurd. "Ik kijk ernaar uit om met Ayao samen te werken en ervoor te zorgen dat we ons potentieel maximaliseren. Dit past bij mijn streven om echt competitief te willen zijn in de Formule 1", sluit Gene Haas af.